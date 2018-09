CSA empata com CRB, Avaí perde e G4 da Série B não muda

Itawi Albuquerque/Portal TNH1 Em Maceió, clássico CRB e CSA terminou sem gols

A 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro não trouxe mudanças na zona de acesso. Fortaleza-CE, Goiás-GO, CSA-AL e Avaí-SC seguem nas primeiras posições seguem entre os primeiros e de olho na Série A em 2019. Mas a lista de espera por uma vaga é grande. Guarani-SP, Atlético-GO e Vila Nova-GO podem, dependendo dos resultados da próxima rodada, estar no G4.



A rodada começa na última terça-feira com a vitória do líder Fortaleza sobre o São Bento por 2 a 1 e, neste fim de semana, aconteceram as partidas que definiram a manutenção do G4 exatamente como estava. O jogo mais movimentado aconteceu na sexta, na vitória do vice líder Goiás sobre o Paysandu-PA por 3 a 2 no Estádio da Curuzu. Lucão, Rafinha e Giovani, com gol olímpico, marcaram para o time esmeraldino, enquanto Thomas e Mike descontaram para o Papão que foi parar na zona de rebaixamento.



No sábado, O CSA ficou no empate sem gols no clássico com o CRB-AL, mas segue na terceira posição, já que o Avaí foi derrotado pelo Coritiba-PR fora de casa e não saiu do lugar. Na outras partidas do dia, empates também para Oeste-SP e Sampaio Côrrea-MA sem gols e ainda Figueirense-SC e Alético-GO em 2 a 2. No último jogo, o lanterna Boa Esporte-MG foi derrotado, em casa, pelo Criciúma-SC por 2 a 1.



Classificação e próximos jogos



Com três quartos do Campeonato Brasileiro concluídos, a liderança do Fortaleza está consolidada com 53 pontos, quatro a mais que o Goiás, segundo colocado. O CSA segue em terceiro com 47 e o Avaí fecha o G4 com 45 pontos. A pontuação é a mesma do Guarani, mas o saldo de gols dos catarinenses é maior. Os goianos Atlético e Vila Nova, com 44 pontos, vêem na sequência.



Na zona de rebaixamento, mudança em um dos integrantes. O ponto conquistado pelo Juventude-RS ao empatar sem gols com o Londrina-PR levou o time à 32 pontos e foi o suficiente para deixar a degola, já que o Paysandu foi derrotado e seguiu com 31 pontos, junto com o CRB. Em situação crítica estão Sampaio Côrrea e Boa Esporte, ambos com 26 pontos.



A 30ª rodada começa nesta terça-feira (2) com quatro jogos. Sampaio Côrrea e Figueirense jogam em São Luiz, o Criciúma recebe o Oeste no Estádio Heriberto Hülse, Goiás e Londrina se enfrentam no Estádio Olímpico de Goiânia e o CSA joga contra o Paysandu em Maceió.