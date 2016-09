Cruzeiro goleia Botafogo e fica perto de avançar na Copa do Brasil

Terminou com goleada a rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No estádio Luso-Brasileiro o Botafogo recebeu o Cruzeiro e foi batido em uma partida de sete gols. A Raposa levou a melhor e venceu por 5 a 2, ficando muito perto da classificação, deixando o Botafogo dependendo de uma improvável vitória por quatro gols de diferença no jogo de volta para seguir na competição.





Vitor Silva/SS Press Botafogo e Cruzeiro fizeram jogo de sete gols no Luso-Brasileiro

Apesar da derrota, quem saiu na frente foi o Botafogo. Aos 37 minutos, Diogo cruzou da esquerda e Sassá marcou de cabeça. Seis minutos mais tarde, Henrique foi derrubado por Renan Fonseca na área e o árbitro marcou pênalti. Ábila bateu firme e deixou tudo igual.



Na etapa final, o Cruzeiro buscou a virada. Aos 13, Emerson Santos tentou cortar e acabou marcando gol contra. O Alvinegro não se entregou e buscou o empate logo após a saída da bola. Neílton aproveitou lançamento na área e entrou de carrinho para anotar o 2 a 2 no placar.

Quatro minutos depois, Rafael Sóbis cruzou na área e Ábila marcou mais um para deixar a Raposa na frente novamente. Aos 21, Arrascaeta puxou contra-ataque e deixou Robinho na boa para balançar a rede. Já nos minutos finais, aos 46, Henrique fez o quinto dos mineiros e garantiu a bela vantagem.



Outros jogos

A rodada começou na semana passada com as vitórias do Santos sobre o Vasco da Gama por 3 a 1, do Juventude-RS sobre o São Paulo por 2 a 1, do Grêmio sobre o Atlético-PR por 1 a 0 e o empate em 1 a 1 entre Atlético-MG e Ponte Preta.



Nesta quarta, o Palmeiras venceu o Botafogo-PB por 3 a 0, mesmo placar da vitória do Internacional sobre o Fortaleza-CE. Fluminense e Corinthians empataram em 1 a 1 em Mesquita-RJ. Os jogos de volta, que definem os oito classificados, acontecem nos dias 21 e 22 de setembro.