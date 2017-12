Costa Rica iniciou treinos nesta quarta com 17 jogadores

Divulgação/Inter-SC Chiquinho tem a responsabilidade de levar o Costa Rica além das quartas de final

O Costa Rica EC começou na manhã desta quarta-feira (27) os trabalhos de pré-temporada para o Campeonato Estadual 2018. O técnico Chiquinho Lima contou com 17 jogadores que já se apresentaram ao clube e outros devem ser contratados e chegar até o fim de semana ou logo após a virada de ano. O elenco de ser formado por 26 atletas, mais alguns das categorias de base que disputam competições regionais.



Neste primeiro dia o trabalho contou com os goleiros Daniel e Eduardo, os laterais Altino, Paulo César e Igor Tavares, os zagueiros Laerte, Hiago, Sanny e Rodrigão, os volantes Luan e Marcos Vinicius, os meias Adailton, Leandro Cruz e Lucas Polli e os atacantes Sandrinho, Mailson e Douglas. “Estamos negociando com alguns atletas aqui do Estado e em breve devemos ter mais novidades”, explica o técnico.



Eterna promessa no Estadual, a Cobra do Norte aposta no técnico vice-campeão em 2014 com o Águia Negra e campeão em 2016 com o Sete de Dourados para, enfim, passar a barreira das quartas de final. Na montagem do elenco, Chiquinho monta uma espinha dorsal com jogadores que já conhece de outros clubes, como Altino, campeão com ele no Sete, Rodrigão, que estava no Itaboraí-RJ e o volante Luan, do Inter de Lages-SC. Guilherme, atacante e outro campeão pelo Sete com Chiquinho, pode chegar em breve.



Rodagem



Para o treinador, esses jogadores com mais experiência serão fundamentais, principalmente nos confrontos eliminatórios à partir da segunda fase. “Estamos montando um elenco mesclado, com jogadores experientes e jovens. Precisamos desses jogadores com mais rodagem porque sabemos a dificuldade que é o campeonato no Mato Grosso do Sul, com equipes equilibradas e já na primeira fase nossa chave é muito forte”, explica.



De acordo com a programação prévia, o Costa Rica deve fazer dois amistosos, antes da estreia no Estadual no dia 18 de janeiro, contra o Comercial no Estádio Morenão. “Estamos com as datas dos dias 10 e 13 de janeiro para isso, mas depende da disponibilidade de adversários e também de como os jogadores vão estar fisicamente”, concluiu o técnico.



O Costa Rica está no Grupo A que, além do Comercial, enfrenta ainda Operário, Novo e ABC, todos de Campo Grande. No Grupo B estão Águia Negra, Corumbaense, Operário AC, Sete de Dourados e Urso de Mundo Novo.