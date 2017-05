Corumbaense vende dois mil ingressos para final contra Novo em menos de uma hora

Ricardo Albertoni/Diário Online Torcida fez fila para comprar primeiras entradas para a decisão

A expectativa do torcedor corumbaense por receber uma decisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense após 30 anos fez com que cerca de dois mil ingressos para a final diante do Novo, no estádio Arthur Marinho, se esgotassem em menos de uma hora no início da tarde desta quinta-feira (4).



Previsto para serem comercializados a partir de sexta-feira, os ingressos para a final foram colocados à venda pela diretoria do Carijó de forma antecipada, com início às 13h, na sede do clube. Antes mesmo da abertura do local, porém, uma enorme fila já rodeava o quarteirão, demorando pouco mais de 30 minutos para que o primeiro lote de entradas fosse esgotado.



Já na manhã desta sexta-feira (5), o Corumbaense deverá colocar à venda a segunda carga de ingressos. Ao contrário das fases anteriores, para a decisão a diretoria só irá realizar as vendas, em Corumbá, na sede do clube e não mais no estádio Arthur Marinho. Em Ladário, os ingressos serão vendidos na Panificadora Maciel.



A partida acontece no próximo domingo (7), às 15h, no estádio Arthur Marinho, que deverá ter todos os 5 mil lugares ocupados pela torcida do Carijó e também da equipe da capital, que promete estar presente. No primeiro jogo, no último domingo (30/4), os times ficaram no empate em 1 a 1 no estádio Morenão, resultado que obriga o Novo a vencer para conquistar o primeiro título estadual. Vitória do Corumbaense ou até um novo empate garante o bicampeonato estadual ao time pantaneiro.