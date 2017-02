Corumbaense vence Águia Negra com gol de Juninho e tarde de Diego

Ricardo Albertoni/Diário Corumbaense Gramado com falhas atrapalhou o desempenho dos dois times em Corumbá

O Corumbaense voltou ao Estádio Arthur Marinho neste domingo em partida adiada da primeira rodada do Campeonato Estadual e conseguiu mudar uma escrita que vem desde 2013. Com gol de Juninho cobrando falta, o Carijó venceu o Águia Negra por 1 a 0 e acumula a segunda vitória neste início de competição enquanto o time de Rio Brilhante fez apenas o primeiro jogo no campeonato. O resultado foi confirmado pelo goleiro Diego, que evitou gol certo do adversário no último lance do jogo.



Nos começo os dois times, além do calor, tiveram que superar o péssimo estado do gramado do Arthur Marinho. A primeira vítima desse problema poderia ser o time da casa aos seis minutos. Em um cruzamento da direita, o lateral Robinho tentou o domínio na área, mas a bola acabou escapando e Guilherme foi mais rápido para aproveitar o vacilo e bater sobre o gol de Diego. Aos 26, o Corumbaense ficou perto do gol em cobrança de falta de Juninho, mas a bola explodiu no travessão.



Gols saíram aos 38, com Xipoti que marcou para o Águia e aos 43 com Thiaguinho para o Carijó, mas ambos estavam impedidos e os lances invalidados. Pouco depois, Juninho teve outra falta e desta vez a cobrança foi perfeita. O meia cobrou no canto direito de Pablo que não alcançou, abrindo o placar.



Na etapa final o jogo seguiu equilibrado, mas agora sem gols, muito por culpa dos goleiros. Aos 16, Peu cobrou falta com perigo e Diego defendeu. Na resposta, Mutuca se livrou da marcação e bateu da entrada da área para bela defesa de Pablo. No final, na nos descontos, o Águia teve a última chance com André, quase na pequena área, mas Diego brilhou de novo e garantiu o 1 a 0.



Na outra partida da chave, o Urso perdeu em casa para o Ivinhema por 1 a 0, gol de Douglas, completando a primeira rodada. O Corumbaense lidera com seis pontos, seguido pelo Ivinhema com três, Naviraiense e Sete de Dourados tem um enquanto Urso e Águia Negra ainda não pontuaram.