Corumbaense tem apenas um desfalque para decisão contra Novo

Noé Faria Zagueiro foi expulso contra o Operário e julgado nesta quinta

O técnico Douglas Ricardo ganhou um problema para montar o time do Corumbaense que vai a campo na decisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense diante do Novo no próximo domingo. Julgado na noite desta quinta-feira (4) pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD/MS), o zagueiro Rafael foi punido com a suspensão de quatro jogos pela expulsão na partida diante do Operário, no segundo jogo da semifinal.



Apesar de o clube tentar um efeito suspensivo para que o jogador possa atuar contra a equipe da capital, o treinador já trabalha com a possibilidade de não contar com o defensor. Desta forma, a tendência é que se repita a dupla de zaga que atuou no empate em 1 a 1 em Campo Grande, com Thiago Costa e Rodrigo.



Por outro lado, quem pode retornar à equipe é o atacante Sandrinho, que, lesionado, não atuou na primeira partida das finais e, em fase final de recuperação, está sendo observado pela equipe técnica para avaliar a possibilidade de o jogador começar jogando. Caso seja liberado, Romarinho deverá deixar o time e a dupla de ataque seja formada por Sandrinho e Kareca.



Ciente da responsabilidade, o técnico admite que a equipe deverá render mais do que no primeiro jogo para não correr o risco de perder o título em casa. “Pra gente conseguir o título temos que jogar melhor do que o último jogo e com certeza faremos. É uma final e temos que ter atenção. Tem que dar 1000% e Deus irá nos abençoar com esse título”, disse ao Diário Online, o técnico Douglas Ricardo, que avalia o resultado em Campo Grande como bom para o Carijó. “Sabemos que não rendemos o que poderíamos, mas mesmo assim conseguimos um resultado que não foi ruim. Temos condições de melhorar”, concluiu.



Com melhor campanha que o Novo, o Carijó joga por um novo empate para poder comemorar o segundo título de sua história. Para o time esmeraldino, apenas a vitória interessa. O jogo acontece no próximo domingo (7), às 15h, no estádio Arthur Marinho, em Corumbá.