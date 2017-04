Corumbaense reverte vantagem do Operário e vai à final do estadual após 30 anos

Divulgação/Operário Mesmo com grande apoio da torcida, Operário não foi a final

O que parecia improvável aconteceu. O Corumbaense venceu o Operário por 3 a 1 na tarde deste domingo (23) no estádio Morenão, justamente a vantagem que precisava, e garantiu a classificação para a decisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense após 30 anos.



Depois de ser derrotado no primeiro jogo por 1 a 0, o Carijó precisava vencer o jogo de volta por no mínimo dois gols de diferença e conseguiu fazer o placar que precisava ainda no primeiro tempo.

O gol que abriu a contagem aconteceu aos 35 minutos, com o zagueiro Rodrigo. Apenas três minutos depois, Willian aumentou a vantagem, porém logo no ataque seguinte, o Operário diminuiu em cobrança de pênalti de Rodrigo Grahl, que o goleiro Diego até chegou a defender, mas o atacante fez no rebote.



O gol da classificação, no entanto, veio na mesma velocidade. No primeiro ataque após o gol do time da capital, Juninho aproveitou sobra de bola na confusão dentro da área e marcou o terceiro.

Anderson Ramos / Capital News Uma discussão no primeiro tempo causou a expulsão do Paulinho do Operário e do Rafael pelo Corumbaense

Com o placar que precisava garantido, o Carijó tratou de se defender na etapa final, o maior susto veio já nos acréscimos, em cabeçada de Rodrigo Grahl que o goleiro Diego defendeu de forma espetacular. A partir dali foi apenas aguardar o apito final para comemorar a volta a decisão estadual após três décadas.

Além de luta pelo título, o time do Pantanal garante também o retorno às competições nacionais. Com a vaga na final, o Carijó se garante como um dos representantes de Mato Grosso do Sul na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, ambos de 2018.



O adversário na decisão será o Novo, que segurou o empate com o Sete de Dourados fora de casa e também garantiu a classificação. As partidas finais acontecem no próximo dia 30 e no dia 7 de maio.



Ao Operário, resta a definição da vaga na Copa Verde do próximo ano. Com melhor campanha que o Sete, o Galo já se coloca como dona da vaga, porém a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) afirma que ocorrerá uma decisão entre as equipes. Nesta terça-feira (25), uma reunião na sede da entidade define a situação.