Corumbaense perde para Ferroviária e se despede da Copa SP na quarta

Divulgação/CFC Corumbaense segurou o primeiro tempo, mas levou dois gols nos 20 minutos finais

O Corumbaense não tem mais possibilidade de classificação na Copa São Paulo Júnior. Neste domingo (7), em Araraquara, o campeão sul-mato-grossense Sub-19 enfrentou a Ferroviária-SP e a derrota por 2 a 0 pôs fim ao sonho da segunda fase, já que o Corinthians venceu o Pinheiro-MA por 5 a 0 e os dois vencedores, com seis pontos, estão garantidos. O Carijó, com duas derrotas, não pontuou.



Embalada pela goleada por 6 a 1 na primeira rodada, a Ferroviária tentou pressionar o Corumbaense nos primeiros minutos e o goleiro Clemer apareceu bem em conclusões de Rafinha logo aos três minutos e de Lauro, aos 14, ambos em chutes de fora da área. Lauro apareceu de novo aos 26 e o chute, quase à queima-roupa, foi mais uma vez desviado por Clemer. O Carijó chegou a marcar no primeiro tempo, mas o gol de Wender foi invalidado pela posição irregular do lateral e jogo foi para o intervalo em branco.



A vantagem técnica da ferroviária seguiu na etapa final com o Corumbaense apostando na sua bem postada zona defensiva e buscando contra-ataques. Foi assim que quase abriu o placar aos 30 minutos. Gabriel partiu livre e ficou na frente do goleiro adversário, mas, em vez de decidir a jogada, optou pelo toque para Marlin, impedido, anulando a jogada. Como castigo, levou o gol aos 32, com Luis Henrique aproveitando cruzamento da esquerda. Dois minutos depois, Rafinha cobrou falta e acertou a trave, quase empatando de novo. No último lance do jogo, Luis Henrique recebeu na área e bateu no ângulo esquerdo de Clemer, fechando o placar em 2 a 0.



Na última rodada, quarta-feira (10), Corinthians e Ferroviária se enfrentam para disputar a primeira posição. O Timão precisa de um empate para terminar na liderança. Antes, Corumbaense e Pinheiro se enfrentam na despedida de ambos da competição.