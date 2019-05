Corumbaense perde em casa e deixa grupo embolado na Série D

Anderson Gallo/Diário Corumbaense Iporá derrotou o Corumbaense no Arthur Marinho e tomou a vaga no G2

O cenário era o melhor possível: liderança compartilhada do grupo; adversário na lanterna; jogo em casa; e torcida em bom número. Mesmo assim, o Corumbaense não aproveitou a oportunidade diante do Iporá-GO neste sábado (18) no Arthur Marinho e foi derrotado por 2 a 0 deixando assim o Grupo A10 embolado no Brasileiro Série D.



Os gols dos visitantes aconteceram ainda no primeiro tempo com Genesis, aos 16, e Johnatan Cardoso, nos acréscimos. Na etapa final, o time de Corumbá ainda tentou uma reação, mas não conseguiu balançar as redes do adversário e evitar a primeira derrota na Série D.



No outro jogo do grupo Palmas-TO e Sinop-MT ficaram no empate de 1 a 1. Com os resultados, o Sinop lidera com 5 pontos seguido de Iporá e Corumbaense com 4 (saldo melhor para os goianos) e o Palmas na lanterna com dois.



Na próxima rodada, Iporá e Corumbaense voltam a se enfrentar desta vez em Goiás, no domingo, às 14h30. O jogo abre o returno na quarta rodada da competição.