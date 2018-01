Corumbaense fecha acordo com a LEC e vai jogar no Arthur Marinho

Diário Corumbaense/Arquivo Presidente Luiz Bosco, do Corumbaense, no Estádio Arthur Marinho

A Liga Esportiva de Corumbá (LEC) e o Corumbense enfim entraram em acordo sobre a administração e uso do Estádio Arthur Marinho. As partes se reuniram nesta quarta-feira e chegaram a um denominador comum em encontro mediado pelo ex-presidente do clube e da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Alfredo Zamluti Júnior. O clube agora corre para conseguir liberar o estádio para os jogos pela Copa Verde, Copa do Brasil e Campeonato Estadual.



De acordo com Zamlutti, o que falta era conversa para superar o que ele chamou de “mal entendido”. “Nós conversamos, coloquei todos os pontos para o presidente da Liga e sua diretoria, os pontos da Federação e os pontos da Prefeitura e chegamos a um consenso. O Corumbaense não poderia deixar de jogar aí, tem que jogar em Corumbá porque o Corumbaense hoje em termos financeiros vale R$ 6 milhões, que é a premiação toda que ele tem nesses campeonatos. O Corumbaense é o grande representante para disputar a Série C do ano que vem”, disse o empresário ao Diário Corumbaense.



Federação em Corumbá



Paralelamente ao acordo entre LEC e Corumbaense, a Federação se adiantou e está em Corumbá para providenciar os documento necessários para que o Arthur Marinho possa receber as partidas do Carijó em competições nacionais, a primeira no dia 21 contra o Ceilândia-DF pela fase preliminar da Copa Verde. O trabalho está sendo acompanhado pelo vice-presidente e coordenador de competições, Marcos Tavares.



Segundo o dirigente, a urgência está na obtenção dos laudos do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar em prazo hábil. “Nós estamos aqui para ver o que é possível fazer para que o Arthur Marinho resgate essa condição de receber jogos. Nós temos a partida do dia 21 e temos até o dia 11 de janeiro para que isso tudo esteja pronto e a CBF confirme o jogo da Copa Verde aqui no Arthur Marinho, Corumbaense e Ceilândia. Mas o torcedor corumbaense pode se preparar para vir ao estádio e fazer a festa", frisou.



Após os jogos contra o Ceilândia – a volta acontece no dia 24 no Distrito Federal – o Corumbaense estreia no Campeonato Estadual no dia 28, contra o Urso, em Mundo Novo, e faz o primeiro jogo no Arthur Marinho no dia 31, contra o Operário AC.