Corumbaense estreia na Copa SP contra o Corinthians em Araraquara

Divulgação/CFC Corumbaense fez único treino em Araraquara antes da estreia

Depois da boa estreia do Comercial, chegou a vez do Corumbaense começar sua caminhada na Copa São Paulo de Futebol Junior, mas com missão bem mais complicada. Nesta quinta, às 20h30 (MS), o Carijó da Avenida encara o Corinthians, atual e maior campeão da principal competição de base do país. A partida acontece na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, e terá transmissão para todo o Brasil pela SporTV e pela ESPN Brasil.



A delegação do Corumbaense chegou na terça no interior paulista e o técnico Mauro Marino aproveitou a tarde desta quarta para fazer um treino e movimentar os jogadores. Com o objetivo de buscar a classificação, Mauro espera ter uma boa estreia. “Sabemos das dificuldades deste primeiro jogo contra o atual campeão da Copinha, mas pensamos em fazer três bons jogos e conquistar o máximo possível de pontos. Agora é quebrar a ansiedade dos jogadores, deixá-los tranquilos e esperar que apliquem bem nossa proposta de jogo”, disse.



Corumbaense e Corinthians estão no Grupo 17, que abre a primeira rodada um pouco mais cedo com o confronto entre Ferroviária-SP e Pinheiro-MA. A segunda rodada acontece no dia 7 e a última no dia 10. Os dois melhores após esses jogos avançam para a segunda fase.



Comercial



O outro representante sul-mato-grossense é o Comercial e, na estreia, conquistou um bom empate com o Coritiba-PR em 1 a 1 em Capão Bonito. Matheus Bueno abriu o placar para o Coxa aos 33 minutos do segundo tempo e, aos 38, Kerman, com um belo gol, igualou e definiu o placar. No outro jogo do Grupo 22, o Elosport-SP venceu o Atlântico-BA por 2 a 0 e lidera a chave. No sábado (6), às 13h (MS), o Colorado enfrenta justamente o Elo, enquanto Atlântico e Coritiba fazem a partida de fundo.