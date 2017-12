Corumbaense e Novo terão Nordestinos no caminho da Copa do Brasil

Franz Mendes/Arquivo Corumbaense e Novo disputam a Copa do Brasil 2018

A Copa do Brasil 2018 teve os confrontos na primeira fase definidos nesta sexta-feira e os representantes de Mato Grosso do Sul terão pela frente clubes do Nordeste. Corumbaense e Novo disputam pela primeira vez a competição e terão direito à cota de aproximadamente R$ 500 mil, valor sonhado por todos os clubes do Estado.



O sorteio foi realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com os oitenta clubes que começam a Copa do Brasil divididos em oito potes com dez cada, divididos de acordo com o Ranking Nacional de Clubes. Sem pontuação, Corumbaense e Novo estava no pote 8 e cruzaram com times do pote 4.



Campeão estadual, o Corumbaense caiu na chave 7 e enfrenta na primeira fase o ASA-AL, em jogo único que deve ser no Estádio Arthur Marinho e o time alagoano joga pelo empate. Se vencer, o Carijó joga contra o vencedor do confronto entre Globo-RN e Vitória-BA, mas como visitante.



O Novo está na chave 4 e enfrenta na primeira fase o Salgueiro-PE, provavelmente no Estádio Morenão, já que o clube de Campo Grande não esconde a preferência pelas Moreninhas. Assim como o Corumbaense, o Novo precisa, obrigatoriamente, vencer para avançar de fase. Se conseguir, joga contra o classificado da disputa entre Fluminense e Caldense-MG, também como visitante.