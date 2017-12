Corumbaense e Comercial abrem o ano na Copa São Paulo

Franz Mendes Comercial empatou com o ABC em amistoso preparatório

A Copa São Paulo de Futebol Junior tradicionalmente abre o calendário do futebol brasileiro já nos primeiros dias de janeiro e dois times sul-mato-grossenses treinam para a competição. Campeão e vice, respectivamente, do Estadual Sub-19, Corumbaense e Comercial viajam em condições diferentes para a disputa.



O primeiro a entrar em campo é o Comercial, integrante do Grupo 22, em Capão Bonito, junto com o Coritiba-PR, Atlântico-BA e o Elosport-SP. No dia 3, às 15h (MS) enfrenta o Coritiba, no dia 6, às 13h (MS) joga contra o Elosport e encerra a primeira fase contra o Atlântico, dia 9, às 13h (MS).



Com dificuldades financeiras, o técnico Vina teve pouco tempo para preparar o time, mas um amistoso animador. Nesta quinta (28), empatou com o time do ABC, que treina para o Campeonato Estadual, em 2 a 2 no Estádio Olho do Furacão. Para ajudar o clube na viagem, torcedores abriram um “Livro Ouro” para arrecadar fundos e tentam mobilizar apoiadores nas redes sociais.



Primo rico





Anderson Gallo/Diário Online Corumbaense foi o melhor time do MS no Estadual Sub-19

O Corumbaense vai jogar em Araraquara, no Grupo 17, junto com o atual campeão Corinthians, o Pinheiros-MA e a Ferroviária-SP. Começa no dia 4, às 20h30, contra o Timão em partida com transmissão pela TV para todo o Brasil. No dia 7, 13h (MS), enfrenta a Ferroviária e no dia 10, às 16h30 (MS), tem o Pinheiros pela frente.



No Carijó da Avenida a realidade é outra de quase todos os clubes de Mato Grosso do Sul. Com apoio da prefeitura e empresas locais, a preparação não parou após o título estadual. A diretoria contratou o técnico Mauro Marino, com experiência de duas boas participações na Copa SP dirigindo o Aquidauanense.



No período, representou o MS no Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-20 em Santa Catarina, disputando três jogos, depois ainda fez amistosos em Corumbá o que, teoricamente, pode colocar o time em situação de disputar uma vaga na segunda fase com Ferroviária e Pinheiros.