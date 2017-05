Corumbaense antecipa venda de ingressos para decisão

Diário Corumbaense Arquibancadas do Arthur Marinho devem estar tomadas no próximo domingo

Corumbaense e Novo fazem neste domingo, às 15h, no Estádio Arthur Marinho a decisão do Campeonato Estadual. Os ingressos, que seriam vendidos à partir desta sexta-feira, podem ser adquiridos pelos torcedores na tarde desta quinta, já que a diretoria do Carijó da Avenida decidiu antecipar o início das vendas.



Os ingressos custam R$ 20 arquibancadas cobertas e R$ 10 arquibancadas descobertas. De acordo com o presidente, Luiz Bosco Delgado, o setor destinado aos sócios-torcedores já está esgotado e serão vendidos no máximo cinco ingressos por pessoa. Crianças até dez anos não pagam entrada e estudantes pagam meia-entrada mediante apresentação de carteirinha.



Os ingressos estão sendo vendidos na Sede do Corumbaense, na Avenida Marechal Rondon e em Ladário, na Panificadora Maciel. Nesta sexta-feira (5), às 9h, a venda inicia nas bilheterias do Estádio Arthur Marinho.



No primeiro jogo da final, em Campo Grande, Novo e Corumbaens empataram em 1 a 1. Agora, ao time pantaneiro basta um empate para ser campeão após 33 anos do primeiro título estadual, em 1984. Ao Novo, só a vitória interessa. O time da Cidade Branca tem a vantagem de dois resultados iguais por ter melhor campanha na competição.