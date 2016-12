Corrida MS Contra a Corrupção será domingo na Capital

A corrida, que já foi realizada em outras cidades por suas respectivas regionais, e será realizada também em outras capitais, é apartidária e pretende atrair mais de 2000 pessoas para as ruas da capital. Dentre eles, atletas amadores e profissionais, crianças, idosos e famílias, todos engajados no combate à corrupção.



O objetivo é promover a participação da população no combate à corrupção e promover o bem-estar e a saúde, a Rede de Controle da Gestão Pública, Auditoria-Geral de MS, Ministério Público de MS, CGU, Fundesporte e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, realizam a 1ª Corrida MS Contra a Corrupção no próximo domingo (11) em Campo Grande-MS.

A retirada dos kits dos participantes da corrida e caminhada será no dia (09) sexta, no stand da Fundesporte durante ExpoFitnes MS no Centro de Convenções Albano Franco.



“Esperamos a participação maciça do sul-mato-grossense nesse evento. Queremos nos reunir para mostrar que não aceitamos e combatemos todo tipo de corrupção, que estamos atentos, fiscalizando e trabalhando pautados pela ética. O esporte tem importante papel na cidadania, tem poder mobilizador e é isso que objetivamos, ajudar a mobilizar o povo”, disse o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda.



A concentração será em frente ao Parque das Nações Indígenas, na entrada do Museu Dom Bosco, às 07:30h, e segue em direção e pelas ruas do Parque dos Poderes. A corrida terá 7Km e a caminhada de 5km.