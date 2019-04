Corrida do Trabalhador encerra inscrições e terá 300 competidores

Divulgação/PMD Inscrição para a Corrida do Trabalhador se encerrou na manhã desta segunda-feira

A Fundação de Esporte de Dourados (Funed) encerrou na manhã desta segunda-feira (29) as inscrições para a Corrida do Trabalhador e 300 competidores irão disputar a prova de 5km na próxima quarta-feira.

O tradicional evento terá largada e chegada na Praça Antônio João e será disputado nas categorias masculino e feminino. O início da prova será às 8h com os competidores seguindo pela Marcelino Pires em sentido ao Monumento ao Colono e retornando pela mesma avenida, com conversão no cruzamento com a Rua 31 de Março.

Para a realização da prova, a organização decidiu que a premiação terá, na categoria geral, troféus e medalhas para os cinco primeiros lugares, no masculino e feminino. Haverá também troféus aos primeiros colocados nas categorias cadeirante, deficiente visual e deficiente físico andante.

A Corrida do Trabalhador conta com apoio das secretarias municipais de Educação, Saúde e de Serviços Urbanos, além do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal, Agência de Trânsito e Guarda Mirim.