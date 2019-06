Corrida de São João será disputada no sábado em Dourados

Divulgação Prova que irá distribuir R$ 2,2 mil mais troféus e medalhas será realizada neste próximo sábado

No próximo sábado (15), as ruas de Dourados recebem a 1ª Corrida de São João com percurso de 5 km e largada e chegada em frente à praça do Cinquentenário, na região da Cabeceira Alegre. As inscrições seguem abertas ao valor de R$ 30 na loja Camisa 10 Esportes.

A prova, organizada pela Associação dos Corredores de Rua de Dourados (Acoord), distribuirá premiação em dinheiro e troféus aos três primeiros colocados tanto no masculino quanto no feminino. O presidente da Acoord, Adão Moraes, disse que todos os participantes que concluírem a prova receberão medalhas.

A prova conta com o apoio da Prefeitura Municipal por meio da Fundação de Esporte de Dourados (Funed). Maiores informações sobre a prova podem ser obtidas através do telefone do próprio presidente no (67) 9-9913-7729.

As premiações

Haverá troféu para os cinco primeiros colocados e a distribuição dos valores em dinheiro será os seguintes: aos cinco primeiros colocados da categoria masculino e feminino geral serão de R$ 250; R$ 200; R$ 150; R$ 100; e R$ 50, respectivamente.

Na categoria acima de 51 anos, as premiações tanto no masculino como no feminino serão as seguintes: ao primeiro colocado troféu mais R$ 200; o segundo colocado receberá troféu mais R$ 100; e ao terceiro colocado o valor R$ 50.

Menores de idade somente poderão participar desde que apresentem aos organizadores a autorização dos pais ou responsáveis.