Corinthians perde para Ponte Preta e pode ficar fora do G4

Djalma Vassão/Gazeta Press Apático, o Corinthians viu a Ponte Preta jogar sob os gritos de “olé”

O Corinthians abriu a 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro pensando em colar na liderança, mas pode mesmo é ficar fora do G4. No Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, o Timão enfrentou a Ponte Preta e foi derrotado por 2 a 0, perdendo a chance de pressionar o líder Palmeiras que joga neste domingo. Com dez jogadores em campo durante quase toda a partida, o time do técnico Cristovão Borges foi presa fácil para o adversário e ainda ouviu os protestos da torcida, principalmente contra a diretoria.



A partida começou em ritmo lento, com toques nos campos de defesa e os adversários se estudando. Aos 18 minutos, Balbuena fez falta em Roger quando esse invadiu a área e acabou expulso pelo árbitro Luis Flávio de Oliveira. Com um a mais, a Ponte passou a dominar o jogo e chegou ao primeiro gol, aos 35 minutos. Após cruzamento na área, a defesa do Corinthians afastou mal e Roger aproveitou a sobra para abrir o placar. Ainda no primeiro tempo, aos 42, Clayson bateu colocado e parou na trave de Cássio, quase ampliando.



Na etapa final, a Macaca continuou melhor e precisou de apenas cinco minutos para ampliar. Rhayner serviu Clayson, que girou sobre Pedro Henrique e bateu no ângulo de Cássio, marcando um golaço. Com inferioridade numérica, o Corinthians não teve forças para buscar um gol sequer e a Ponte Preta só administrou o resultado até o apito final do árbitro.



Ainda com 37 pontos, o Corinthians está em terceiro, mas pode ser ultrapassado por Flamengo, Santos e Grêmio, caso esses vençam seus jogos e ficar fora da zona de classificação para Libertadores. A Ponte, agora com 34, segue na sétima posição, mas sem ser ameaçada pelos concorrentes diretos.