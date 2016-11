Corinthians e Atlético-PR lutam por Libertadores neste sábado

Paulo Lisboa/Brazil Photo Press/Estadão No primeiro turno, Furacão venceu com dois gols de Válter

A 37ª e penúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro começa neste sábado com três partidas e uma delas chama atenção pela briga direta por uma posição no G6, grupo de classificação para a próxima Libertadores. Corinthians e Atlético-PR jogam em Itaquera e o vencedor vai para a rodada final dependendo apenas das próprias pernas para atingir esse objetivo. A partida começa às 20h (MS).



O Atlético depende apenas de uma vitória para garantir a classificação para a competição continental. O Furacão é o quinto colocado, com 55 pontos. O Corinthians ocupa o sétimo lugar, com 54 pontos conquistados, um a menos que o adversário direto da penúltima rodada.



Apesar de ser um jogo decisivo, tanto Oswaldo de Oliveira, quanto Paulo Autuori, não esconderam como devem mandar Corinthians e Atlético-PR, respectivamente, a campo.



Oswaldo confirmou que vai repetir a formação do Timão da partida contra o Internacional, quando venceu por 1 a 0, com Marlone, Marquinhos Gabriel e Romero entre os titulares. Segundo o treinador, o objetivo é dar sequência à equipe. “Romero sempre tem atuado e o Lucca nem tanto. A opção foi mais por Marquinhos Gabriel e Marlone, que foram bem na última partida. Eles estão ajustados e vão dar continuidade”, explicou o comandante do Corinthians.

Pelo lado Rubro-Negro, Paulo Autuori não fechou o último treino e comandou os trabalhos também com a mesma formação da partida anterior. A justificativa é praticamente a mesma de Oswaldo. “O objetivo é manter a equipe, que tem desenvolvido bem. Tivemos tempo de recuperação, então não há porque alterar. Vamos analisar ainda uma situação ou outra, mas a princípio devemos manter a formação”, afirmou Autuori.



Além da partida entre Corinthians e Furacão, outros dois jogos acontecem neste sábado. No Independência, em Belo Horizonte, às 19h (MS), o rebaixado América-MG recebe o Sport-PE, que ainda luta contra a degola. No mesmo horário, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, o Botafogo, na luta para se manter no G6, joga contra a Ponte Preta.