Copa SP começa para times do MS com Novo e Atlético-MG nesta terça

Anderson Ramos / Capital News Anderson Ramos / Capital News

A Copa São Paulo de Futebol Junior começou nesta segunda-feira, mas o Novo é o primeiro a entrar em campo entre os dois representantes de Mato Grosso do Sul na principal competição da categoria no País. Nesta terça-feira, às 20h, no Estádio Dr Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte-SP, o campeão estadual da categoria enfrenta o Atlético-MG, um dos principais clubes formadores do País e favorito para ficar com a primeira colocação deste Grupo 4, que ainda tem Novorizontino-SP e São Raimundo-RR que jogam um pouco mais cedo abrindo a rodada.



O técnico Mauro Marino aproveitou o único treino no local da partida nesta segunda para definir o time que entra em campo com Jackson no gol; Patrick, Bolti, Douglas e Thiago; Daoberto, Clemer, Teixeira e Michael; João Pedro e Kerman. Essa será a primeira participação do clube em uma competição nacional.



Apesar da dificuldade da estreia, Marino acredita em uma boa partida. “A expectativa é de fazer um bom jogo. A gente sabe que o Atlético-MG é favorito, respeitamos por ser uma equipe tradicional do futebol brasileiro, mas nós queremos brigar por uma vaga na próxima fase e os garotos estão focados neste objetivo”, explica o treinador.



A partida entre Novo e Atlético terá arbitragem de Gabriel Castro Dourados, auxiliado por Haislan Alves de Morais e Rafael Fernandes Carvalho, todos da Federação Paulista de Futebol.