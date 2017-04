Copa do Nordeste tem semifinal pernambucana e primeiro finalista definido neste final de semana

Raul Spinassé/Ag. A Tarde Dupla Ba-Vi luta por primeira vaga na decisão

A Copa do Nordeste terá o primeiro final definido já neste final de semana. Após o primeiro jogo entre Vitória e Bahia na última quinta-feira (27), as equipes se enfrentam novamente neste domingo (30), já para colocar um dos clubes baianos na decisão do torneio regional. Antes, Sport e Santa Cruz começam neste sábado (29) a lutar pela outra vaga na decisão, que será definido apenas na próxima quarta-feira (3/5).



O primeiro jogo entre os pernambucanos acontece na Ilha do Retiro, em Recife/PE, com mando do Sport. O rubro-negro é por sinal, quem tem melhor retrospecto na competição, sendo vencedor em três oportunidades, porém vem de classificação suada na fase anterior, diante do Campinense, nos pênaltis.



O Leão tem ainda o ‘problema’ de dividir atenções entre as competições já que disputa além da Copa do Nordeste, a Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil, está na final do Campeonato Pernambucano e a partir da próxima semana disputa o Campeonato Brasileiro.



Já o Santa Cruz, atual campeão do Nordeste, tenta o bicampeonato e ainda quer refazer as pazes com seu torcedor após ser rebaixado da Série A do Brasileiro no ano passado e eliminado na última semana nas semifinais do estadual para o modesto Salgueiro/PE. A conquista do ano passado, foi a única do clube na competição.



O primeiro confronto acontece neste sábado (29), às 17h30, na casa do Sport, enquanto na próxima quarta-feira (3/5), às 20h45, os times voltam a se encontrar no estádio do Arruda já com o adversário da final conhecido.





Raul Spinassé/Ag. A Tarde Santa Cruz vai embusca do Bi-campeonato da Copa do Nordeste

Finalista baiano será o primeiro conhecido

Com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 2 a 1 no estádio Barradão, o Vitória vai agora a Arena Fonte Nova, casa do Bahia, podendo empatar para seguir à sua nona final da Copa do Nordeste e seguir em busca do quinto título do torneio.



Pelo lado do Bahia, o gol marcado na casa do rival garante a possibilidade de classificação com uma vitória magra sobre o rival. Caso não ocorra, apenas a vitória por dois gols de diferença leva o tricolor a sua nona decisão, já que um 2 a 1 leva aos pênaltis e qualquer outra vitória por um gol de vantagem dá a classificação ao Vitória. O confronto acontece neste domingo (30), às 15h, em Salvador.

A Esporte Interativo transmite os jogos da Copa do Nordeste para todo o Brasil.