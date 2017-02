Copa do Brasil faz Federação mudar jogos do Sete no Estadual

Noé Faria Sete eliminou o River e agora encara o Sport em Recife

O Sete de Dourados joga nesta quarta-feira (22) contra o Sport-PE pela segunda fase da Copa do Brasil e a classificação inédita do clube obrigou a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) a ajustar os jogos do clube no Campeonato Estadual. O adiamento do confronto contra o Ivinhema era esperado, mas a entidade alterou também o jogo seguinte, contra o Corumbaense.



Inicialmente, o Sete enfrentaria o Ivinhema também no dia 22, mas a CBF divulgou a tabela detalhada da Copa do Brasil na última quinta com o jogo do Sete em Recife nesta data. Agora, a partida contra o Azulão será no dia 1º de março, uma quarta-feira, às 20h15, no Estádio Douradão.



Na volta do Nordeste, a delegação do Sete teria que ir para Corumbá, onde enfrentaria o Corumbaense no sábado de carnaval, dia 25. Sem tempo de descanso e treino entre esses jogos, a diretoria do Sete solicitou à Federação mudança da data desta partida. O confronto fecharia o primeiro turno para ambos, mas agora acontece no dia 8 de março, às 20h15, entre a sexta e sétima rodadas da primeira fase.



Jogo único

O Sete de Dourados chegou à segunda fase eliminando o River-PI no Estádio Douradão com vitória por 1 a 0, gol do zagueiro Juan. Essa é a primeira participação do atual campeão estadual na competição e por isso a classificação está sendo tratada como histórica e com direito a camisa exclusiva para o confronto na Ilha do Retiro contra o Sport.



De acordo com o novo regulamento da Copa do Brasil, nesta segunda fase, assim como a anterior, o classificado será decidido em jogo único. O mando da partida foi decidido em sorteio e, em caso de empate, a decisão será em cobranças de pênaltis. Quem avançar enfrenta o classificado da disputa entre Portuguesa-SP e Boavista-RJ.