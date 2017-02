Contusões e documentação atrapalham montagem do Sete para Copa do Brasil

Divulgação/Sete Mauro Marino ainda estuda como montar o time que joga nesta quarta no Douradão

O Sete de Dourados enfrenta o River-PI pela Copa do Brasil nesta quarta-feira e a véspera do jogo, que o técnico Mauro Marino esperava ser de tranquilidade, será mesmo de exercício de como montar um quebra-cabeça. Isso porque a escolha da dupla de volantes preocupa graças à contusões e falta de documentação. Além disso, a busca por um ataque mais efetivo também mexe com a cabeça do treinador.



O time treinou na noite desta segunda-feira (6) no Estádio Douradão, local da partida decisiva, e na manhã de terça no CT do clube. Os dois trabalhos foram direcionados por Marino para tentar resolver essas incógnitas. Na frente, Pablo ficou entre os titulares a maior parte do tempo e parece estar ganhando vantagem sobre Léo Souza, titular contra Ceilândia-DF e Naviraiense.





Divulgação/Sete Mauro Marino conversa com Pablo, uma das opções contra o River

No meio que a situação se complica. Gauchinho seria um dos volantes titulares no início da temporada, mas sua transferência do futebol português ainda não foi concluída e ele segue esperando resolver essa situação para jogar. Dornelles foi o escolhido pelo então técnico Emanoel Sacramento, mas uma contusão na véspera da estreia na Copa Verde o afastou do time e o zagueiro Neto, que também atua na função, foi escalado. Contra o CEN, Neto também se machucou e agora a vaga está aberta.



Para a posição, o técnico tem sinalizado o recuo de Pavão, o que, além da marcação, daria qualidade na saída de bola. Assim, outra vaga no meio seria aberta para o jogador que deve armar o time ao lado de Gustavo e essa dúvida ainda não foi desfeita.



River

A delegação do River chega à Dourados nesta terça e o técnico Waldemar Lemos relacionou 18 jogadores para a partida. Ele não conta com os meias Júnior Paraíba e André Luís, com problemas musculares, mas Rodrigo Tiuí, ex-atacante do Santos e do Fluminense, está confirmado. O time vem de uma sequência de um empate em 2 a 2 com o Picos pelo Campeonato Piauiense e vitórias por 2 a 0 sobre o Juazeirense-BA e 1 a 0 sobre o Sampaio Côrrea-MA, liderando seu grupo na Copa do Nordeste.



Estão à disposição de Lemos para a partida os goleiros Leandro e Rodolpho, os laterais Rossales, Ricardo Sena e Wesley, os zagueiros Allan Miguel, Caíque, Gustavo Eugênio e Oscar Brizuela, os volantes Amorim e Osmar, os meias Humberto e Cléber Lucas e os atacantes Lucas Bacelar, Negueba, Rodrigo Tiuí, Têty e Viola.



Pelo novo regulamento da Copa do Brasil, Sete e River disputam vaga na segunda fase em apenas uma partida. O Sete é o mandante, mas o time do Piaui, por ser melhor colocado no Ranking de Clubes da CBF, joga pelo empate para avançar. O classificado enfrenta na sequência o melhor do confronto entre Sport-PE e CSA-AL.