Confrontos entre campeões movimentam a noite pelas oitavas de final da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira (16), dois grandes duelos prometem esquentar as oitavas de final da Copa do Brasil. Em Porto Alegre, o Grêmio, atual campeão e maior vencedor do torneio, recebe o Fluminense, campeão de 2007. Também às 20h45, em São Paulo, o Palmeiras, tricampeão da competição, encara o Internacional, campeão em 1992. Os confrontos de ida desta noite marcam as estreias do Tricolor gaúcho e do Verdão na atual edição.

Nelson Perez/Fluminense F.C. Atual campeão, Grêmio enfrenta Fluminense nas oitavas



Nos últimos 18 anos, esta será a sexta vez que Grêmio e Fluminense se enfrentam em uma fase mata-mata da Copa do Brasil. A terceira oitavas de final que será decidida entre os tricolores. O Tricolor gaúcho leva pequena vantagem no retrospecto.



A equipe eliminou o rival carioca em três oportunidades: 2001 (oitavas), 2004 (oitavas) e 2010 (quartas). Já o Flu levou a melhor diante dos gaúchos em 2005 (oitavas) e 2015 (quartas). Para chegar até a atual fase na competição, o Tricolor carioca despachou Globo-RN, Sinop-MT, Criciúma e Goiás.



Já Palmeiras e Internacional chegam motivados para o jogo de ida das oitavas de final. Estreando na competição, o Verdão aposta no retorno do técnico Cuca para emplacar uma boa sequência de vitórias. No primeiro jogo do treinador, o time paulista goleou o Vasco por 4 a 0 na rodada de abertura do Brasileirão 2017.



Pelo lado Colorado, as expectativas para o confronto também são as melhores. Após eliminar o Corinthians nos pênaltis na quarta fase do torneio, o time gaúcho espera repetir a dose e despachar o atual campeão brasileiro. No último compromisso da equipe, o Internacional iniciou sua caminhada na Série B com uma boa vitória em cima do Londrina por 3 a 0.