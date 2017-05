Confirmados novos reforços do Sete de Dourados para o Brasileirão

Noé Farias Leandro Branco disputou os últimos cinco Estaduais pelo Águia Negra

A preparação do Sete de Dourados para a Série D do Campeonato Brasileiro começa nesta segunda-feira (8) com a reapresentação dos jogadores que disputaram o Campeonato Estadual. Entre eles algumas novidades. O primeiro confirmado foi o volante Peu, que disputou a competição pelo Águia Negra. Neste sábado, foram confirmadas as contratações de Leandro Branco e Léo Félix, outros dois jogadores do time de Rio Brilhante.



Com recursos limitados para montar o elenco que disputa o Brasileiro, buscar jogadores que disputaram, e bem, o Estadual tem sido a forma encontrada pelo gestor Tony Montalvão para reforçar o Sete. Peu, o primeiro anunciado, e agora o lateral Léo Félix e o meia-atacante Leandro Branco se encaixam nesta lista.



Léo disputou o Estadual pelo Águia Negra em 2015 e retornou nesta temporada, sempre com atuações regulares. Leandro Branco, mais experiente, tem um histórico maior no rubro-negro. Chegou em 2013 e, desde então, jogou todos os Estaduais pelo clube. Saiu no segundo semestre de 2015 para disputar a Série D do Brasileiro pelo Comercial, retornando no ano seguinte.



O jogador, de 33 anos, defendeu vários clubes do futebol catarinense, entre eles a Chapecoense, Marcílio Dias e Criciúma. Jogou ainda no Audax Italiano, no Chile, e o Vitória de Setúbal, em Portugal. “Espero corresponder à altura e contribuir da melhor forma possível para que possamos fazer uma ótima Série D”, afirma Leandro.



Até segunda, na reapresentação do elenco, novos nomes devem ser anunciados, além daqueles que jogaram o Estadual e seguem no clube. Jogadores experientes, como o zagueiro André Luis e o atacante Acosta, que disputaram a Série A3 do Campeonato Paulista pelo Taboão da Serra, dependem da viabilidade financeira para terem o acerto prévio confirmado.



No Brasileiro o Sete está no Grupo A11, junto com Aparecidense-GO, Luziânia-DF e União Rondonópolis-MT. A estreia será contra esse último, no dia 21 de maio, às 18h, no Estádio Luthero Lopes. O primeiro jogo em casa será no domingo seguinte (28), contra o time goiano.