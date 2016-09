Confira aqui a agenda do Brasil nos Jogos Paralímpicos Rio 2016 neste domingo

Marco Antonio Teixeira/MPIX/CPB Imagem Claudiney Batista comemora ouro no lançamento de disco F56 com a torcida no Estádio Olímpico

Confira a agenda completa do Brasil neste domingo (11), pelo horário de Brasília:



Atletismo

Local: Estádio Olímpico (Engenhão)



Manhã

10h45 – Final – 100m rasos masculino T47 – Petrúcio dos Santos e Yohansson Ferreira.

10h51 – Final – 100m rasos masculino T37 – Mateus Evangelista e Paulo Pereira.

11h26 – Classificatórias – 200m rasos masculino T35 – Fábio Bordignon.

11h35 – Final – 400m rasos masculino T53 – Ariosvaldo Silva.

12h30 – Classificatórias – 1500m masculino T11 – Odair Santos.



Tarde/Noite

18h28 – Final – Salto em distância feminino T38 – Jenifer Martins e Verônica Hipólito.

18h32 – Final – 1500m masculino T13 – Júlio César e Yeltsin Jacques.

19h28 – Classificatórias – 200m rasos feminino T12 – Alice Correa.

20h03 – Classificatórias – 200m rasos masculino T44 – Alan Fonteles

*Caso se classifiquem:

18h56 – Final – 100m rasos feminino T47 – Teresinha de Jesus e Sheila Finder.

19h02 – Final – 100m rasos masculino T11 - Felipe Gomes e Ricardo Costa.



Basquete em CR Feminino

21h30 - Brasil x Grã Bretanha

Local: Arena Carioca 1 (Parque Olímpico da Barra)



Basquete em CR Masculino

15h15 - Brasil x Irã

Local: Arena Olímpica do Rio (Parque Olímpico da Barra)



Bocha

Local: Arena Carioca 2 (Parque Olímpico da Barra)

11h – Pares BC4 – Brasil x China – Dirceu Pinto, Eliseu dos Santos e Marcelo dos Santos

11h – Pares BC3 – Brasil x Coreia – Antônio Leme, Evani Soares Silva e Evelyn de Oliveira

12h30 – Quartas de final – Equipes BC1/BC2 – Brasil x Portugal - Guilherme Moraes, José Carlos Chagas, Lucas de Araújo e Maciel Santos.

*Caso se classifiquem:

15h40 – Semifinal - Pares BC4 – Dirceu Pinto, Eliseu dos Santos e Marcelo dos Santos

17h – Semifinal - Pares BC3 – Antônio Leme, Evani Soares Silva e Evelyn de Oliveira

17h – Semifinal - Equipes BC1/BC2 – Guilherme Moraes, José Carlos Chagas, Lucas de Araújo e Maciel Santos.



Ciclismo (Pista)

Local: Velódromo Olímpico do Rio (Parque Olímpico da Barra)

10h – Perseguição Classe B (Tandem) 3000m - Márcia Fanhani

*Caso se classifique:

12h15 – Final - Perseguição Classe B 3000m (Tandem) - Márcia Fanhani



Futebol de 5

16h - Brasil x Turquia

Local: Centro Olímpico de Tênis (Parque Olímpico da Barra)



Goalball Masculino

9h - Brasil x Argélia

Local: Arena do Futuro (Parque Olímpico da Barra)



Halterofilismo

Local: Riocentro - Pavilhão 2

10h – Mariana D`Andrea – Categoria até 61kg

16h – Terezinha Santos – Categoria até 67kg



Hipismo

Local: Centro Nacional de Hipismo (Deodoro)

10h (previsão de entrar na pista às 12h06) – Por equipe Classe III - Rodolfo Riskalla

14h (previsão de entrar na pista às 15h10) – Por equipe Classe IB - Marcos Alves



Natação

Local: Estádio Olímpico de Esportes Aquáticos (Parque Olímpico da Barra)

Manhã (Classificatórias)

9h30 – 100m peito masculino SB5 – Roberto Alcalde e Adriano de Lima

9h39 – 100m peito feminino SB5 – Susana Schnarndorf

9h49 – 200m medley masculino SM9 – Lucas Mozela

10h18 – 100m peito masculino SB13 – Guilherme Batista Silva

10h22 – 100m peito feminino SB13 – Raquel Viel

10h30 – 200m livre masculino S14 – Felipe Vila Real

10h43 – 200m livre feminino S14 – Beatriz Carneiro

10h53 – 200m medley masculino SM10 – André Brasil

11h12 – 100m livre masculino S8 – Caio Amorim

11h23 – 100m livre feminino S8 – Cecília Jerônimo de Araújo

11h26 – 100m peito masculino SB4 – Daniel Dias



Tarde/noite (Finais *Caso se classifiquem)

17h30 – 100m peito masculino SB5 – Roberto Alcalde e Adriano de Lima

17h37 – 100m peito feminino SB5 – Susana Schnarndorf

17h46 – 200m medley masculino SM9 – Lucas Mozela

18h02 – 100m peito masculino SB13 – Guilherme Batista Silva

18h08 – 100m peito feminino SB13 – Raquel Viel

18h29 – 200m livre masculino S14 – Felipe Vila Real

18h37 – 200m livre feminino S14 – Beatriz Carneiro

18h59 – 200m medley masculino SM10 – André Brasil

19h29 – 100m livre masculino S8 – Caio Amorim

19h36 – 100m livre feminino S8 – Cecília Jerônimo de Araújo

19h56 – 100m peito masculino SB4 – Daniel Dias



Remo

Local: Lagoa Rodrigo de Freitas

9h10 – Final B - Double Skif TAMix2x – Josiane Lima e Michel Pessanha

9h50 – Final A (disputa de medalha) - Skiff ASW1x – Claudia Santos

10h10 – Final A (disputa de medalha) - ASM1x - Renê Pereira



Tiro com arco

Local: Sambódromo

9h25 – Recurvo misto - Francisco Cordeiro e Fabíola Dergovics



Tênis de mesa

Local: Riocentro – Pavilhão 3

11h - Israel - Semifinal – Classe 7 - Israel Stroh x Jean Paul-Montanus (HOL)

11h45 – Classe 9 - Danielle Rauen x Lina Lei (CHN)

13h30 – Semifinal – Classe 10 - Bruna Alexandre x Natália Partyka (POL)



Tênis em CR

Local: Parque Olímpico de Tênis (Parque Olímpico da Barra)

11h – Individual – Japão x Brasil - Daniel Rodrigues

13h15 – Individual – Grã Bretanha x Brasil – Natalia Mayara

15h30 – Dupla masculina – Daniel Rodrigues e Rafael Medeiros



Tiro Esportivo

Local: Centro Nacional de Tiro Esportivo (Deodoro)

9h15 – Classificatória – Pistola de Ar 25m SH1 – Débora Campos e Geraldo Von Rosenthal

11h – Classificatória – Pistola de Ar 25m SH1 – Débora Campos e Geraldo Von Rosenthal

*Caso se classifiquem:

13h – Semifinal – Pistola de Ar 25m SH1 – Débora Campos e Geraldo Von Rosenthal

13h15 – Final e disputa de bronze – Pistola de Ar 25m SH1 – Débora Campos e Geraldo Von Rosenthal



Triatlo

Local: Forte de Copacabana

10h – Classe PT4 – Ana Raquel Lins



Vôlei Sentado Feminino

20h30 - Brasil x Ucrânia

Local: Riocentro – Pavilhão 6



Vôlei Sentado Masculino

10h - Brasil x Egito

Local: Riocentro – Pavilhão 6