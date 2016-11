Confira a lista dos passageiros do voo da Chapecoense que caiu na Colômbia

Cr Wilson Pardo/@Policiantioquia A polícia de Antioquia divulgou imagens do local do acidente nesta manhã

Foi divulgada a lista com os passageiros do avião da Chapecoense, que caiu na Colômbia. A aeronave seguia para Medellín, para o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana.

A queda do avião provocou 75 mortes, incluindo atletas, dirigentes esportivos e profissionais de imprensa.

Homenagem no Facebook do clube

Confira a relação de passageiros:

Delegação da Chapecoense:

Alan Ruschel

Ananias Monteiro

Arthur Maia

Bruno Rangel

Aiton Cesar

Cleber Santana

Marcos Padilha

Dener Assunção

Filipe Machado

Jakson Follmann

José Paiva

Guilherme de Souza

Everton Kempes

Lucas da Silva

Reprodução/Instagram Elenco da Chapecoense que estava na disputa da sulamericana 2016

Matheus Btencourt

Hélio Zampier

Sérgio Manoel Barbosa

William Thiego

Tiago da Rocha

Josimar

Marcelo Augusto

Mateus Lucena dos Santos

Luiz Saroli

Eduardo Filho

Anderson Araújo

Anderson Martins

Marcio Koury

Rafael Gobbato

Luiz Cunha

Reprodução/Inforiente Na redes sociais, vários veículos colombianos divulgaram uma imagem com o emblema do time de Chapecó

Luiz Grohs

Sérgio de Jesus

Anderson Donizette

Andriano Bitencourt

Cleberson Fernando da Silva

Emersson Domenico

Eduardo Preuss

Mauro Stumpf

Sandro Pallaoro

Gelson Merísio

Nilson Jr.

Decio Filho

Jandir Bordignon

Gilberto Thomaz

Mauro Bello

Edir De Marco

Daví Barela Dávi

Ricardo Porto

Delfim Pádua Peixoto Filho

Profissionais de imprensa:

Guilherme Marques, da Globo

Ari de Araújo Jr., da Globo

Guilherme Laars, da Globo

Giovane Klein Victória, da RBS

Bruno Mauri da Silva, da RBS

Djalma Araújo Neto, da RBS

André Podiacki ,da RBS

Laion Espíndola, do Globo Esporte

Victorino Chermont, da Fox

Rodrigo Santana Gonçalves, da Fox

Devair Paschoalon, da Fox

Lilacio Pereira Jr., da Fox

Paulo Clement, da Fox

Mário Sérgio, da Fox

Rafael Valmorbida, Rádio FM

Renan Agnolin, Rádio FM

Fernando Schardong, Rádio AM

Edson Ebeliny, Rádio AM

Gelson Galiotto, Rádio AM

Douglas Dorneles, Rádio AM

Jacir Biavatti, Rádio FM

Ivan Agnoletto, Rádio AM



Tripulação:

Miguel Quiroga

Ovar Goytia

Sisy Arias

Romel Vacaflores

Ximena Suarez

Alex Quispe

Gustavo Encina

Erwin Tumiri

Angel Lugo

