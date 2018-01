Comercial vence Elosport e encaminha inédita classificação na Copa SP

Reprodução/TV FPF Jogadores do Comercial comemoram gol de Ewerton, o segundo do jogo

O Comercial encaminhou bem a possibilidade de classificação para a segunda fase da Copa São Paulo Júnior. Neste sábado (6), em Capão Bonito, o Colorado venceu o Elosport-SP por 2 a 1 e agora depende apenas do próprio resultado na terceira e última rodada para garantir uma inédita classificação. Com quatro pontos, o Comercial está na liderança posição da chave junto com o Coritiba-PR, que venceu o Atlântico-BA, também por 2 a 0, mas os paranaenses levam vantagem no saldo de gols.



Apostando no entrosamento, o técnico Vina manteve o mesmo time que segurou o Coritiba na estreia, com Jonatan, que entrou bem na etapa final, como opção. Nos primeiros minutos, a tática para segurar a pressão inicial do time da casa deu certo e aos 15 minutos, o Colorado abriu o placar em um lance de sorte. O atacante Júlio César recebeu pela direita e fez o cruzamento procurando Kerman na área. Tentando o corte, o goleiro Brendon se atrapalhou com a bola, que morreu no fundo do gol. Aos 23 novo ataque colorado pela direita, Kerman cruza e Ewerton, de cabeça, amplia para 2 a 0, placar do primeiro tempo.



Depois do intervalo, o Elo voltou melhor e em busca do resultado. Logo aos cinco minutos, em uma cobrança de escanteio pela esquerda, a zaga do Comercial vacilou e Vítor César subiu livre, já na pequena área, para cabecear e vencer o goleiro Jakson, diminuindo o placar. A pressão seguiu e o empate poderia ter saído aos 17 minutos. O time da casa teve uma cobrança de pênalti com o atacante Andrey Marcos, mas Jakson caiu para o lado esquerdo para fazer a defesa e garantir o placar de 2 a 1 até o fim da partida.



A rodada decisiva acontece na próxima terça-feira (9). No primeiro jogo, o Comercial enfrenta o Atlântico e uma vitória simples garante a classificação. Na partida de fundo, o Elosport enfrenta o Coritiba.