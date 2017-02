Comercial tem revanche com Joinville pela Copa do Brasil

Anderson Ramos/Capital News Técnico do Comercial Márcio Bittencourt quer reescrever uma noma história do clube contra o Joinville nesta quarta no Morenão

O Comercial começa nesta quarta-feira, às 19h45, a sua nona participação na Copa do Brasil em um confronto com cheiro de vingança. Contra o Joinville-SC, no Estádio Morenão, o Colorado precisa do resultado que não conseguiu nos dois jogos na edição de 2016, já que apenas a vitória o coloca na segunda fase para enfrentar o classificado na disputa entre São Raimundo-RR e Fortaleza-CE, que jogam em Boa Vista.

O técnico Márcio Bittencourt espera superar a irregularidade apresentada neste início de temporada com um retorno importante. O meia Rodrigo Ost, ausente no empate com o União/ABC no último domingo por estar suspenso, está confirmado com a camisa 10 colorada.

Mas agora é outra posição que preocupa o torcedor colorado. Sem apresentar a mesma segurança das duas temporadas anteriores, o goleiro Martins cedeu o lugar para Zé Augusto no último domingo, mas esse acabou não levando sorte no gol do zagueiro Andrade, do União. Mesmo assim, Bittencourt deve mantê-lo, deixando Martins e Aranha como opções.

O técnico não confirmou ainda o companheiro de Andresson na defesa e de Danielzinho no ataque. O time deve começar com Zé Augusto; Cafu, David (Fernando), Andresson e Murilo Ceará; Quirino, Niki, Rodrigo Ost e Gualber; Danielzinho e Júlio César (Roger).

Joinville

A delegação catarinense chegou à Campo Grande nesta terça e fez um trabalho no Centro de Treinamento Dalpiaz. O técnico Fabinho Santos trouxe força máxima apostando no caráter decisivo que ganhou o confronto por ser partida única.

No gramado do Dalpiaz Clube, o técnico Fabinho Santos comandou um treino tático em campo reduzido, além de um trabalho de dois toques para melhorar a saída de bola nas transições de defesa para o ataque. Ao final do trabalho, foi a vez dos meias e atacantes trabalharem as finalizações, enquanto os defensores fizeram um trabalho específico de marcação.

Divulgação / JAC O Joinville treinou no CT do Dalpiaz visando o jogo contra o Comercial na Copa do Brasil

Sobre a estreia na competição nacional, Fabinho destacou por meio de sua assessoria que tem uma preocupação com o estado físico dos atletas neste início de temporada. “Nossa ideia é colocar força máxima, se todos tiverem condições vão para o jogo. Temos nos preocupado com a condição física, é muito duro para o atleta, o desgaste realmente é muito grande”, disse.



O comandante tricolor também comentou que a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil é tratada como prioridade em meio aos jogos do Estadual. “O grupo tem trabalhado muito bem, todos tem o sentimento de dar sempre o melhor. Então aqueles que entrarão em campo com certeza vão se dedicar bastante para que a gente consiga o resultado que queremos, que é a classificação”, finalizou Fabinho Santos.

Destaque do elenco

O veterano meia Lúcio Flávio, com passagem por diversos clubes do País, está confirmado entre os titulares. Fabinho deve escalar o time inicial com Jhonatan no gol; Roberto, Henique Mattos, Max e Alex Ruan; Renan Teixeira, Luiz Meneses e Lúcio Flávio; Ciro, Fabinho Alves e Aldair.

Comercial e Joinville se enfrentam com arbitragem de Wanderson Alves de Sousa, auxiliado por Ricardo Junio de Souza e Felipe Alan Costa de Oliveira, todos de Minas Gerais.

Venda de Ingressos:

Os ingressos custam entre R$ 20,00 nas arquibancadas e R$ 50,00 nas cadeiras. Estão à venda na Loja Supritec, Padaria Dico, Gugu Lanches, Lotérica Real e na Sede do Comercial.