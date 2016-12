Comercial tem elenco quase pronto para Estadual e Copa do Brasil

Divulgação Márcio Bittencourt será o técnico do Comercial em 2017

Vice-campeão em 2016, o Comercial começa a temporada na próxima segunda-feira (2) de presidente novo que chega com pretensões de recuperar a hegemonia estadual e ainda fazer uma participação na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil diferente das últimas vezes. Para isso, o Colorado vem de técnico novo e um elenco cheio de novidades.



A primeira foi a escolha de Paulo Telles como gerente de futebol, multicampeão pelo Cene. Foi dele a escolha de Márcio Bittencourt para assumir o comando técnico do time. Ex-jogador de detaque em grandes clubes como Corinthians e Internacional, Márcio iniciou a carreiro de treinador no Timão em 2005 e já comandou diversos clubes pelo Brasil, como Fortaleza-CE, Náutico-PE, Santa Cruz-PEe Volta Redonda-RJ. Em 2016 trabalhou no Icasa-CE, Atlético Sorocaba-SP e Batatais-SP.



Márcio começa o ano com um elenco basicamente novo. Alguns jogadores que se destacaram em 2016 seguem no clube, como o goleiro Martins, os zagueiros Rodolfo e David, o volante Quirino e os meias Nick e Uélison Santana. O zagueiro Andreson, que defendeu o Comercial no Campeonato Brasileiro de 2015, retorna após uma temporada no futebol de Macau.





Divulgação Rodrigo Ost estava no futebol da Tailândia antes de chegar ao Comercial

As novidades, por enquanto, são os laterais Cafu e Lucas Paulista, o meia Leno e o atacante Lucas Cassiano, os dois últimos estavam na Aparecidense-GO neste ano, os atacantes Uesley e Washington, o meia Rodrigo Ost, que estava jogando na Tailândia e o goleiro Aranha, ex-Aquidauanense e que jogou a Série B pelo Moreninhas. Outros noms devem ser anunciado ainda nesta semana.



No Campeonato Estadual o Comercial estreia no dia 29 de janeiro contra o Novoperário no Estádio Morenão caso este esteja liberado. Na primeira fase enfrenta ainda o União/ABC, Operário, Coxim e Serc. Na Copa do Brasil, em fevereiro, o Colorado joga contra o Joinville-SC em partida única que acontece em Campo Grande.