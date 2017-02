Comercial sofreu para empatar com o União ABC no Morenão

Anderson Ramos/Capital News Poucos Comercialinos foram ao jogo, pouco mais de 400 pagantes

O Comercial queria se recuperar de derrota na última rodada enquanto o União/ABC buscava a segunda vitória após a virada heroica sobre o Costa Rica. Não aconteceu nem uma coisa e nem outra na tarde deste domingo no confronto do Estádio Morenão. Colorado e União empataram em 1 a 1 e seguem iguais na classificação do Grupo A, com quatro pontos cada.



Em jogo de baixa qualidade técnica no primeiro tempo, os gols ficaram mesmo para a etapa final. O União abriu o placar aos nove minutos com um gol que o goleiro Zé Augusto não conseguirá explicar tão cedo. Em uma disputa de bola no meio campo, o zagueiro Andrade chutou mais para evitar o ataque adversário. A bola ganhou força ao quicar na grama molhada e encobriu o goleiro, mal colocado no lance, e morreu no fundo do gol.



O empate do Comercial saiu aos 38 minutos graças a insistência de Danielzinho após uma cobrança de escanteio. O atacante conseguiu recuperar a bola pela direita e cruzar rasteiro para Júlio César, livre na pequena área, bater para o gol vazia e fechar o placar.

A chuva que caiu antes da partida dificultou muito para os atletas em campo



Costa Rica

Nos outros jogos da chave, o Novo empatou com a Serc em 1 a 1 no sábado e, também neste domingo, o Costa Rica acabou com a invencibilidade do Operário ao vencer por 1 a 0, gol de Carlinhos, no Estádio Laertão.

O Galo continua na liderança com seis pontos. Serc está na segunda posição com cinco enquanto Comercial, Costa Rica e União/ABC estão juntos com quatro, sobrando a lanterna para o Novo, com apenas um ponto.



Antes da próxima rodada, o Comercial enfrenta o Joinville-SC, na quarta-feira (15), pela Copa do Brasil no Estádio Morenão. Pelo Estadual, no domingo (19), tem o primeiro Comerário do ano. O União joga no sábado (18), também no Morenão, contra a Serc.