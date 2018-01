Comercial segura Coritiba e começa Copa SP com empate

Reprodução/TV FPF Comercial suportou a pressão do Coxa para segurar o empate

O Comercial começou a Copa São Paulo de Futebol Junior com um grande resultado. Na cidade de Capão Bonito, na Grande São Paulo, o Colorado segurou a pressão do Coritiba-PR, favorito do Grupo 22, e ficou no empate em 1 a 1. Na outra partida desta primeira rodada, o Elosport-SP venceu o Atlântico-BA por 2 a 0 e lidera a chave com três pontos.



Assim que começou a partida, o Coritiba mostrou maior qualidade e teve o domínio, mas foi o Comercial que teve a melhor chance do primeiro tempo, aos 13 minutos, mas o goleiro adversário evitou o gol. Trocando passes, o Coxa seguiu melhor, mas sem assustar o goleiro Jakson.



O segundo tempo não foi diferente. Mas Jakson trabalhou mais e evitou gol do Coritiba, com Yuri, aos sete minutos. Aos 33 o Coritiba abriu o placar. Matheus Bueno cobrou falta próxima à área e jogou no canto esquerdo baixo de Jakson, que não alcançou a bola. A vantagem, porém, não durou muito. Cinco minutos depois, Kerman recebeu na área, se livrou da marcação e bateu certeiro para marcar o gol de empate e que definiu o placar do jogo.



A segunda rodada acontece no sábado. O Comercial enfrenta o líder Elosport e, em seguida, Atlantico e Coritiba se enfrentam pela primeira vitória.