Comercial reformula elenco e mantém apenas oito jogadores para Série D

Deurico/Capital News Jonatas, Salomão e Guilherme são reforços para a Série D

O Comercial já tem definido os nomes dos 25 jogadores que farão parte do elenco para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Após o clube apresentar os três primeiros reforços na última quinta-feira (4), o Capital News teve acesso com exclusividade à relação completa de nomes que disputarão a competição nacional.



No grupo, apenas oito jogadores que estiveram no Campeonato Sul-Mato-Grossense permanecem. A fraca campanha, encerrada nas quartas de final com a eliminação para o Sete de Dourados, manteve apenas o goleiro Jefferson, o lateral-esquerdo Murilo Ceará, os volantes Leno e Jefferson Quirino, o meia Rodrigo Ost e os atacantes Roger, Erik e Luis Ricardo.



Entre os reforços, destaque para os zagueiros Pirulito e Xandão, ambos com passagens pelo Naviraiense e que estavam no futebol mato-grossense, o lateral Viana, que também já defendeu o Jacaré, o volante Adriano, revelado no Cene e que retorna ao futebol do Estado após seis anos, assim como o meia Kayo Dias, que já defendeu o Colorado e passou recentemente pelo Operário, antes de defender no Brasileirão da Série C em 2016 e o estadual do estado vizinho este ano o Cuiabá, seu último clube.



Os jogadores já estão em Campo Grande e devem ser apresentados oficialmente ao longo da próxima semana. O grupo treinado por Válter Ferreira segue em preparação visando à estreia na Série D, no próximo dia 21, diante do Sinop/MT, no estádio Morenão. Além do time mato-grossense, o Colorado também enfrentará na primeira fase o Anápolis/GO e o Ceilândia/DF.



Confira o elenco completo:



Goleiros:

Jefferson, 27 anos – Comercial

Guilherme, 32 anos – ex-Velo Clube/SP

Renan Brites, 22 anos – ex-Serc



Zagueiros:

Pirulito, 27 anos – ex-União/MT

Xandão, 29 anos – ex-Cuiabá/MT

Andrezão, 31 anos – ex-Inter de Limeira/SP

Jaime, 31 anos – ex-Ivinhema



Laterais-esquerdo:

Murilo Ceará, 29 anos – Comercial

Viana, 21 anos – ex-Toledo/PR

Salomão, 24 anos – ex-Águia Negra



Laterais-direito:

Miza Almeida, 25 anos – ex-Velo Clube/SP



Volantes:

Leno, 21 anos – Comercial

Jefferson Quirino, 24 anos – Estava no clube

Adriano, 29 anos – ex-Rio Preto/SP

Kasado, 28 anos – ex-Passo Fundo/RS



Meias:

Felipe Pará, 22 anos – ex-São José/SP

Rodrigo Ost, 29 anos – Comercial

Kaio Dias, 27 anos – ex-Cuiabá/MT



Atacantes:

Roger, 21 anos – Comercial

Erik, 34 anos – Comercial

Araújo, 23 anos – ex-Deportivo Centilla/ESP

Guilherme, 24 anos – ex-Águia Negra

Nathan, 25 anos – ex-Votuporanguense/SP

Bruno Nunes, 27 anos – ex-Rio Preto/SP

Luis Ricardo, 29 anos – Comercial