Comercial pode apresentar elenco para disputa do Brasileirão nesta semana

Reprodução/Paulo Muller Jogadores estão em testes finais antes do anúncio oficial do clube

O torcedor comercialino deve conhecer ainda nesta semana o grupo de jogadores que promete lutar pelo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro a partir do próximo dia 21. O Colorado agendou para a próxima quinta-feira (4), na sede do clube, a apresentação do novo elenco com os reforços vindos exclusivamente para a Série D.



Ainda sem divulgar os nomes dos reforços, a diretoria do Comercial admite apenas que vários dos nomes observados pelo técnico Valter Ferreira, com o aval da comissão técnica e gestão, já estão em Campo Grande passando por uma série e testes técnicos e físicos para que então sejam anunciados.



“Não anunciamos por precaução já que, por exemplo, um jogadores chegou e estava lesionado, então teve que voltar. Outro motivo é que neste período times das Séries B e C também estão atrás de reforços, então expor um nome pode prejudicar a negociação”, ressalta o presidente do Comercial, Valter Mangini.



Apesar do mistério, alguns dos nomes que negociam com o clube já vieram a público, como o volante Kayo Dias, que passou pelo Operário no ano passado e estava no Cuiabá/MT, o meio-campista Felipe Pará, que estava no São José/SP, e os atacante Adilson Cangá, ex-Iguatu/CE, e Eduardo Sapinho, que disputou o Campeonato Catarinense pelo Almirante Barroso. Do estadual, a diretoria negocia com o goleiro Renan e o zagueiro Jaime, titulares nos rebaixados Serc e Ivinhema, respectivamente, e com o lateral Salomão, um dos destaques do Águia Negra na primeira fase.



Anderson Ramos / Capital News Técnico Valter Ferreira mudou praticamente quase todo o elenco para o Brasileirão 2017

Permanência

Do time que acabou eliminado nas quartas de final do sul-mato-grossense, dez jogadores têm as permanências tidas como certa, são eles: os goleiros Jefferson e Zé Augusto; os laterais Murilo Ceará e Lucas Paulista; os volantes Leno e Jefferson Quirino; os meias Rodrigo Ost e Jorge Henrique; e os atacantes Roger e Erik.

Atletas Dispensados

O goleiro Martins, os zagueiros Andrerson e Deivid, o lateral-direito Júlio Ferrari, além dos volantes Nick e Rafael Ricardo já confirmaram rescisão e não defendem mais o Colorado.



Brasileiro da Série D

A lista oficial com os nomes que seguem para a Série D deverá ser divulgada nesta quarta-feira (3) pelo Comercial. Com a definição da equipe, o treinos preparatórios seguem por mais duas semanas até a estreia na Série D diante do Sinop/MT, no dia 21, às 17h, no estádio Morenão. Além do time mato-grossense, Ceilândia/DF e Anápolis/GO também integram o grupo do Colorado na primeira fase.