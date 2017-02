Comercial perde para Joinville e está fora da Copa do Brasil

Anderson Ramos/Capital News Torcida aplaudiu o time apesar do resultado adverso do Comercial

Ainda não foi dessa vez que o Comercial conseguiu passar pelo Joinville-SC na Copa do Brasil. Assim como no ano passado, o time catarinense elimina o Colorado na primeira fase e segue no torneio. Desta vez, em jogo único no Estádio Morenão, o JEC venceu por 1 a 0, gol de Aldair, e agora enfrenta o São Raimundo, que passou pelo Fortaleza-CE, em casa.



O Comercial só avançaria com a vitória e esse objetivo fez o time buscar o resultado no primeiro tempo com mais perigo que o adversário. Rodrigo Ost conduziu as jogadas de ataque e aos 16 minutos fez toda a jogada que quase resultou em gol com Júlio César. Aos 30, Andresson, cobrando falta, assustou o goleiro Jhonatan, mas a bola foi para fora.



No segundo tempo o Comercial seguiu melhor, mas foi o Joinville que marcou. Aos sete minutos, Xuxa, que entrou no intervalo, cruzou da esquerda e Aldair, no meio da zaga, desviou para o gol. Demorou pouco para os jogadores colorados assimilarem o golpe e voltarem a pressionar em busca do gol, mas esse acabou não acontecendo apesar da pressão e o Comercial deixou o campo eliminado, mas aplaudido pela torcida que reconheceu o esforço.



De volta ao Estadual, o Comercial tem clássico no próximo domingo. Também no Morenão, enfrenta o Operário em jogo chave do Grupo A, já que o galo lidera com seis pontos e o time vermelho tem três e, se vencer, iguala na classificação.