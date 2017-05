Comercial fecha contrato com UFMS para treinar no Morenão

Anderson Ramos/Capital News Além dos jogos, Morenão passará a ser a casa do colorado também para treinos

Em preparação para a Série D do Campeonato Brasileiro, o Comercial fechou, na última terça-feira (9), um contrato com administração da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) para utilizar o estádio do Morenão nos treinamentosdaequipe. Os treinos no maior estádio da capital iniciam já nesta quarta-feira(10), às 15h.



Conforme o presidente do Comercial, Valter Mangini, o propósito é proporcionar maior estabilidade e segurança para o preparo físico dos jogadores que irão disputar a Série D. “Nosso objetivo é a valorização do time e trabalhar para alcançar resultados positivos no campeonato, por isso, queremos oferecer toda estrutura para os treinamentos realizados pela comissão técnica do Comercial, visando também o preparo dos jogadores para o acesso à Série C”, disseMangini.



O contrato firmado tem duração de 5 semanas, o que representa dez treinos de 2 vezes por semana. O Comercial irá treinar todas as quartas-feiras e sextas-feiras, das 15h às 17h, no estádio do Morenão, alternando assim com o antigo campo de treino da equipe, na Vila Nasser.