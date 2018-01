Comercial estreia nesta quarta na Copa SP contra o Coritiba em Capão Bonito

Virgílio Severo/ECC Elenco colorado fez um treino nesta terça em Capão Bonito

O Comercial é o primeiro time do Mato Grosso do Sul a entrar em campo na temporada 2018. Nesta quarta-feira (3), às 15h (MS), o Colorado estreia na Copa São Paulo de Futebol Junior contra o Coritiba-PR. A delegação, que viajou na noite de segunda tem 20 jogadores e sonha com uma vaga na segunda fase.



Integrante do Grupo 22, com sede em Capão Bonito, o Colorado joga ainda no dia 6, às 13h (MS) enfrenta o Elosport-SP e encerra a primeira fase contra o Atlântico-BA, dia 9, às 13h (MS). Nesta primeira rodada, Elo e Atlântico se enfrentam às 13h (MS).



A Comissão Técnica colorada é capitaneada por Vinicius da Rocha Silva, ou Vina, como é conhecido o ex-jogador e campeão, entre outros clubes, pelo Cene em 2013. A delegação conta com os jogadores Jakson, Fabinho, Texeira, Negueba, Alessandro, Juninho, Neguinho, Otávio, Júlio, Everton, Kerman, Tadeu, Tito, Parrudo, Canigia, Jorge, Jonatan, Tiago, Vitor e Léo.



Apesar da pouca preparação, já que o elenco começou efetivamente os treinos no dia 3 de dezembro, Vina acredita na possibilidade de surpreender o buscar a segunda vaga da chave. “Sabemos que o Coritiba é o favorito, até por isso é deles a responsabilidade neste jogo de estreia. Mas vamos procurar tirar a ansiedade dos garotos nesta primeira partida e jogar de igual para igual com o Elo e o Atlântico”, afirma.



Contra o Coxa, Vina aposta no entrosamento e o time titular será praticamente o mesmo que disputou o Estadual Sub-19. “Em relação ao time que mais jogou no campeonato sul-mato-grossense, vou fazer apenas duas mudanças e o elenco é praticamente o mesmo”.



Corumbaense



O outro representante do Estado é o Corumbaense que vai jogar em Araraquara, no Grupo 17, junto com o atual campeão Corinthians, o Pinheiros-MA e a Ferroviária-SP. Começa no dia 4, às 20h30, contra o Timão em partida com transmissão pela TV para todo o Brasil. No dia 7, 13h (MS), enfrenta a Ferroviária e no dia 10, às 16h30 (MS), tem o Pinheiros pela frente.