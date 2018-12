Comercial e Sete são os melhores do MS no Ranking Nacional de Clubes

Franz Mendes/Arquivo Comercial e Sete ainda computam resultados dos últimos três anos no RNC

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira (5) o Ranking Nacional de Clubes (RNC) 2019. Ao total, 228 clubes estão na lista que é liderada pelo campeão Palmeiras, que se isolou na primeira posição, deixando para trás o Cruzeiro. Do Mato Grosso do Sul, oito times aparecem, mas, ao contrário dos últimos anos, nenhum entre os 100 melhores. O melhor colocado é o Comercial, passando o Sete de Dourados, agora em segundo.

O Ranking é feito considerando os resultados no Campeonato Brasileiro em todas as séries e Copa do Brasil nos últimos cinco anos, além de bônus, de acordo com resultados, para cubes que participam das copas Libertadores e Sul-Americana. Campeão Estadual em 2018, o Operário FC só vai voltar às competições nacionais em 2019 e, por isso, não aparece na lista deste ano.

O Comercial, primeiro do MS, está na 103ª posição, com 594 pontos e, em seguida, vem o Sete de Dourados, 121º colocado com 457. Os dois times pontuaram a última vez na Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro de 2017. O Corumbaense é o 140º colocado com 380 pontos, considerando as competições deste ano. Como está classificado para Copa do Brasil e Brasileiro de 2019, a tendência é que no próximo levantamento esteja à frente de Comercial e Sete. Outro que participou das competição nesta temporada foi o Novo FC, somando 330 pontos e figura na 147ª posição.

Na sequência, dois clubes que não disputaram competições profissionais neste ano. O Cene é 200º colocado com 75 pontos, mesma marca do Ivinhema, em 201º. O Águia Negra está na 214ª colocação com 50 pontos e o último na lista também está fora de atividades. O Naviraiense fecha o Ranking empatado entre os dez últimos, na 218ª posição, com apenas 25 pontos.

Nacional

Agência Palmeiras Título brasileiro valeu liderança isolada ao Palmeiras

Palmeiras e Cruzeiros terminaram 2017 empatados em primeiro no RNC. Esse ano, os dois dividiram os principais campeonatos nacionais, mas o Verdão, campeão brasileiro, levou vantagem. Após a mais recente atualização da relação, o Palmeiras assume a primeira colocação de forma isolada com 16.914 pontos somados.

A seguir vem o Cruzeiro com 15.822, o Grêmio (14.936) vem em terceiro lugar. Na sequência, fecham o Top 10 do país o Santos (14.682), o Corinthians (14.208), o Flamengo (13.850), o Atlético-MG (13.352), o Atlético-PR (11.380), o Internacional (10.902) e a Chapecoense (10.706).