Comercial é goleado pelo Vitória e dá adeus a Copa do Brasil

Terminou na tarde desta quinta-feira (8) a participação do Comercial na Copa do Brasil de Futebol Feminino. Pela segunda fase da competição, o Colorado recebeu o Vitória-PE no Estádio Jacques da Luz e foi goleado por 6 a 1, resultado suficiente para o time pernambucano não precisar da partida de volta para se garantir na próxima fase.





Nelson Corrales Comercial foi presa fácil para o campeão pernambucano de futebol feminino

Foram três jogos do Comercial na Copa do Brasil, com duas derrotas para o Barcelona-RJ (1 a 0 e 5 a 3) e classificação devido a escalação de jogadoras irregulares pelo adversário e agora para o Vitória.



No jogo, o time do Vitória foi soberano do início ao fim. No primeiro tempo abriu vantagem com gols da meia Carina aproveitando uma cobrança de escanteio aos 24 minutos e depois com Juliana aos 42 em uma jogada bem trabalhada pelo ataque.



Depois do intervalo, as pernambucanas tiveram ainda mais tranquilidade e ampliaram logo aos quatro minutos em jogada de contra-ataque concluída por Érica. Aos 19, Juliana marcou o quarto, Nataly, contra, fez o quinto aos 32 e novamente Érica, aos 35, fez 6 a 0. O gol de honra comercialino saiu apenas aos 44 minutos com Leyde.