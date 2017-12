Comercial e Águia Negra abrem última semana do ano sem técnico para 2018

Anderson Ramos/Capital News/Arquivo Comercial não foi bem no Campeonato Brasileiro e no Estadual em 2017

O Campeonato Estadual 2018 começa no dia 17 de janeiro e o trabalho efetivo dos clubes que vão disputa-lo vai começar efetivamente no dia 2 ou 3 de janeiro. Apenas Corumbaense, Sete de Dourados, ABC, Operário FC e Urso de Mundo Novo já se movimentaram neste sentido e o Costa Rica começa a receber os seus jogadores nesta quarta-feira (27). Todos os citados, mais Novo e Operário AC estão com os treinadores definidos. O mistério está no Comercial e no Águia Negra que, na última semana do ano, ainda não divulgaram seus técnicos.



Três times optaram em manter os treinadores que terminaram a temporada 2017. O campeão Douglas Ricardo segue no Corumbaense, o Sete manteve o ex-jogador Márcio Santos e o Operário FC chegou a estudar outras opções, mas anunciou Celso Rodrigues. O Urso trouxe Pedro Caçapa para montar o time e utilizou a Copa Karandá, uma das principais competições amadoras do Estado, para testar jogadores.



O Novo aposta em Robert Almeida, que fez boa campanha no ABC e este promoveu o auxiliar Robson Matos ao principal cargo da Comissão Técnica. Por último, o Costa Rica trouxe de volta ao MS Chiquinho Lima, campeão com o Sete em 2016 e que neste ano trabalhou em Santa Catarina e no Rio de Janeiro.



Águia Negra





Noé Faria/Arquivo Águia Negra tenta sobreviver sem o apoio do poder público

Em Rio Brilhante, a diretoria do Águia deve trabalhar até nos feriados para viabilizar o participação no Estadual 2018. Sem o apoio financeiro da Prefeitura Municipal, fundamental para as boas campanhas em anos anteriores, incluindo os títulos de 2007 e 2012 e o vice em 2014, o rubro-negra tenta se manter em uma realidade que derrubou clubes que tinham grande apoio público, como o Naviraiense.



Segundo o presidente Iliê Vidal, a intenção é iniciar os treinos no dia 2 de janeiro, duas semanas antes da estreia, mas nenhuma confirmação sobre nomes. “Temos muitos planos e conversas. Depois do Natal vamos ver se tudo o que está apalavrado se confirma. De acordo com o dirigente, tudo depende agora de situações que não estão sobre seu controle. “Quando o dinheiro acaba, você tem que fazer mágica e acreditar até em Papai Noel”, concluiu.



Colorado



A situação parece ser a mesma no Comercial. A campanha aquém do esperado em 2017 tirou o clube de competições nacionais e a receita para 2018, por isso, deve cair consideravelmente. Até por isso, nenhuma informação concreta sobre a participação no Estadual. Paulo Telles, que gerenciou o futebol neste ano, anunciou sua saída após o Brasileiro, depois houve uma tentativa de reaproximação, mas sem acordo. “Tenho uma proposta do futebol do Mato Grosso e outra para um novo projeto no MS, mas nada definido”, disse.



Segundo pessoas próximas à diretoria, a preferência é pela manutenção de Walter Ferreira, que chegou ao Colorado no meio do Campeonato Estadual e seguiu no Brasileiro. O martelo pode ser batido nesta terça-feira (26), em nova reunião do presidente Walter Mangini com diretores. À partir daí, montagem relâmpago do elenco para iniciar os treinos pós virada de ano.



Estadual 2018



O Campeonato começa em 17 de janeiro com apenas dez clubes, já que o Naviraiense pediu afastamento por falta de recursos financeiros e o Cena, convidado para a vaga, não aceitou pelo mesmo motivo. Outra vaga foi aberta com a exclusão do Misto EC da Série B, consequentemente, não podendo ocupar o acesso conquistado.



No Grupo A estão Operário FC, Comercial, Novo e ABC, todos de Campo Grande, e ainda o Costa Rica. Na primeira rodada jogam ABC e Operário e ainda Comercial e Costa Rica. No Grupo B estão Corumbaense, Sete de Dourados, Águia Negra, Urso e o recém-promovido Operário AC, de Dourados. Os primeiros jogos são Urso contra o Sete em Mundo Novo e o Operário contra o Águia no Douradão.



Os times se enfrentam em turno e returno dentro das chaves e os quatro melhores de cada lado avançam para a fase de quartas de final. Depois, em confrontos únicos em ida e volta, a competição segue com semifinal e final. Os dois melhores garantem vaga na Copa do Brasil, Série D do Campeonato Brasileiro e o campeão joga ainda a Copa Verde.