Comercial dispensa três jogadores a uma semana do início da Série D

Deurico/Arquivo Capital News Reprovado nos exames médicos, atacante Guilherme foi liberado junto a outros dois jogadores

O elenco parecia já estar definido, porém três baixas colocam o Comercial novamente no mercado por reposições para o meio campo e ataque.

O clube confirmou neste sábado (13), ao Capital News, a saída do volante Leno, do meia Eduardo Sapinho e do atacante Guilherme, que não fazem mais parte do grupo que irá disputar a Série D do Campeonato Brasileiro.



As saídas acontecem por motivos distintos. Leno, de 21 anos, foi um dos poucos remanescentes do campeonato estadual, porém como estava cedido por empréstimo pela Aparecidense/GO, foi solicitado que retornasse ao clube goiano que também disputará a Série D. Já Guilherme, descrito como ‘sonho de consumo’ pelo gestor de Futebol, Paulo Telles, não foi aprovado nos exames médicos por conta de uma lesão e acabou liberado, enquanto Eduardo Sapinho não demonstrou comprometimento, segundo o clube.

Deurico/Arquivo Capital News Paulo Telles

Desta forma, é provável que ao menos outros dois jogadores reforcem a equipe nos próximos dias, principalmente para o setor de ataque e de marcação. O Colorado conta agora com 25 jogadores no elenco, devendo fechar em 28 até o início da Série D.



Neste domingo (14), o clube faz o primeiro amistoso em preparação para a competição nacional, em Rondonópolis/MT, diante do União, que participa da Série D no grupo do Sete de Dourados. A partida acontece a partir das 18h, no estádio Luthero Lopes.