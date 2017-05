Comercial define primeiro amistoso antes da estreia na Série D

Anderson Ramos / Arquivo Capital News Treinador Valter Ferreira já tem data para amistoso do Comercial

O Comercial já tem o primeiro teste definido antes da estreia na Série D. O Colorado enfrenta o União/MT, no próximo domingo (14), às 18h, no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis. O adversário também disputará a competição nacional, estando inclusive no grupo do Sete de Dourados.



Esta será a primeira oportunidade do técnico Valter Ferreira colocar em prática o que pretende desempenhar na Série D, testando os novos contratados e variações táticas que podem ser utilizadas ao longo das partidas. Nesta semana, o Colorado apresentou os três primeiros reforços, mas já tem definido os outros 22 nomes que compõe o elenco – com apenas oito jogadores que estiveram com a equipe no Campeonato Sul-Mato-Grossense.



O discurso por parte da diretoria, comissão técnica e jogadores é tentar o acesso à Série C, mas antes, o clube terá de superar a barreira da primeira fase, etapa onde o clube nunca avançou. A estreia na Série D acontece no próximo dia 21, às 16h, no estádio Morenão contra o Sinop/MT. Além do time mato-grossense, o Colorado enfrenta na primeira fase o Anápolis/GO e o Ceilândia/DF.