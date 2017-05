Comercial contrata mais dois jogadores e chega a 27 atletas para Série D

Reprodução/Ivinotícias Igor Pimentel retorna ao futebol sul-mato-grossense

O Comercial acertou mais contratações para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Chegam ao clube o lateral-direito Douglas, que estava na Votuporanguense/SP, e também o volante Igor Pimentel, que no ano passado defendeu o Ivinhema no campeonato estadual. Com mais estes reforços, o elenco Colorado chega a 27 jogadores para a competição nacional.



Durante a apresentação do elenco na tarde desta terça-feira (9), o gerente de Futebol do clube, Paulo Telles, havia prometido, além dos 25 atletas presentes, mais três reforços, sem divulgar nomes.

Douglas irá compor a função de maior carência da equipe, a lateral-direita, que só tinha Miza Almeida para a função. Aos 26 anos, o jogador, que também atua de volante coleciona passagens pelo Guarani/SP, Atlético Mineiro, Boa Esporte/MG e Catanduvense, antes de chegar a Votuporanguense, onde disputou o Campeonato Paulista neste ano.



Já Igor Pimentel, volta ao futebol sul-mato-grossense um ano após se destacar no Ivinhema no campeonato estadual. Com carreira no futebol paulista, o volante de 25 anos defendeu, além do Azulão, equipes como Paulista de Jundiaí/SP, Nacional/SP e Comercial/SP, onde estava nos primeiros meses do ano.



Os jogadores foram observados pelo técnico Valter Ferreira e aprovados epla comissão técnica durante o período de uma semana passado no interior de São Paulo para avaliar possíveis reforços ao clube que se encaixassem no perfil técnico e financeiro pretendido pelo Comercial.

O clube pretende investir R$ 1,5 milhão durante a competição nacional, mantendo uma folha salariam de aproximadamente R$ 150 mil. Para a diretoria, o objetivo principal é o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.



“Com todo respeito ao estadual, mas desde o início do ano o nosso objetivo sempre foi o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2018. Fizemos o nosso planejamento em cima disso e estamos trabalhando focados na meta de subir de divisão no futebol brasileiro”, disse Paulo Telles durante a apresentação do elenco.



O Comercial estreia na Série D no próximo dia 21 diante do Sinop/MT, no estádio Morenão. Além do time mato-grossense, o Colorado também enfrentará na primeira fase o Anápolis/GO e o Ceilândia/DF.