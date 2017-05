Comercial começa a apresentar equipe com pretensões para a série C

Deurico/Capital News Novos jogadores e o gerente de futebol do Comercial

Parte da equipe que vai representar o comercial na disputa pela série D do brasileiro, foi apresentada nesta tarde de quinta feira (4), na própria sede do clube em Campo Grande. O lateral esquerdo Salomão Luciano, o volante Jonatas Ribeiro e o atacante Guilherme Rozendo, são umas das apostas do time que está esperançoso já para a primeira partida. O restante da equipe será apresentada já na próxima semana, conforme a programação do departamento de Marketing do Comercial informou o Gerente de Futebol Paulo Telles a reportagem do Capital News. A estréia será realizada no dia 21 deste mês no estádio Morenão.

Deurico/Capital News Paulo diz que está esperançoso com a equipe

Paulo Teles diz ainda que o nosso estado está carente de um clube ter uma boa participação em um campeonato nacional. Durante a coletiva ele foi questionado sobre como pretende chamar a atenção do seu torcedor para prestigiar o time no Brasileirão, "Ele diz que a propaganda é no boca a boca e que juntos, a equipe vencerá o campeonato".

Telles diz ainda que havia interesses em jogadores de outros clubes, como do Corumbaense, mas que na corrida para fechar as contratações acabaram acontecendo mudanças. O time vem se preparando para os jogos, o contratempo e a falta de um local fixo para mandar os treinamentos de campo.



Sem um patrocinador Master a equipe não se "sente intimidada, o que não impedirá o time de entrar no estádio e fazer gol", afirma Paulo Telles. O Colorado vai enfrentar os clubes : Ceilândia, Anápolis e Sinop. O primeiro jogo será no estádio Morenão em Campo Grande-MS, no dia 21 de maio.



"Comercial honrou com todos os seus compromissos financeiros com os seus jogadores e nenhum atleta deixou o time sem receber o salário" finaliza Telles se referindo ao término do campeonato estadual.



Atletas apresentados:



Salomão Luciano – 24 anos. Lateral direito, já jogou nos clubes: Volta Redonda, Barra Mansa, São Cristóvão, Angra dos Reis e no Águia Negra.



Jonatas Ribeiro – 28 anos. Volante, já jogou nos clubes: Boa Esporte, Penapolense, Itumbiara, CRAC-GO, Real Esteli-Nicaragua, Passo Fundo – RS.



Guilherme Rozendo – 24 anos. Atacante, já jogou nos clubes: Aguia Negra, Sete de Dourados, A. Sorocaba, Cene e Corumbaense.