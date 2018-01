Comercial busca primeira vitória na Copa SP contra o Elosport-SP

Prefeitura de Capão Bonito Comercial fez boa partida contra o Coritiba-PR e arrancou empate

A Copa São Paulo Junior 2018 está na segunda rodada e neste sábado o Comercial volta a campo pelo Grupo 22. Na cidade de Capão Bonito, o Colorado enfrenta o time da casa, Elosport-SP, às 13h. O Elo lidera a chave com três pontos com a vitória sobre o Atlântico na estreia, mas o time sul-mato-grossense entra em campo embalado pelo bom empate com o Coritiba-PR em 1 a 1. Atlântico e Coritiba se enfrentam na partida de fundo.



O desempenho na partida contra os paranaenses deve fazer o técnico Vina manter a formação do jogo de estreia. Para ele, a partida contra o Coritiba foi dentro do que se esperava da equipe. “Buscamos uma proposta de jogo mais defensiva, não tínhamos outra opção. Os jogadores acreditaram na proposta e conseguiram realizá-la em grande parte da partida. Precisamos melhorar a parte física e tática”, avalia.



Contra o Elo, o Colorado começa a partida com Jakson no gol; Fabinho, Teixeira, Negueba e Juninho; Alessandro, Neguinho, Otávio e Everton; Júlio e Kerman. O meia Jonatan, que entrou no segundo tempo contra o Coritiba e fez o belo lançamento para o gol de Kerman, segue como opção no banco e deve entrar durante a partida.



Com um ponto, o Comercial não pode ser derrotado, resultado que classificaria o Elo. No caso de empate, o time vermelho precisaria de vitória com bom saldo de gols sobre o Atlântico na última rodada, terça-feira (9).



Corumbaense



No Grupo 17, o Corumbaense estreou com derrota para o Corinthians, atual campeão, por 3 a 0. O time do técnico Mauro Marino busca recuperação neste domingo contra a Ferroriária-SP, que lidera a chave após a goleada sobre o Pinheiro-MA por 6 a 1.