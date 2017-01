Comercial apresenta elenco que pode levar Colorado para disputar série C do Brasileiro

Anderson Ramos/Capital News Jogadores que vestirão camisa do Colorado em 2017 foram apresentados neste sábado em Campo Grande

De olho na série C do Campeonato Brasileiro, Márcio Bittencourt, técnico contratado para comandar o Comercial em 2017, apresentou em coletiva de imprensa na manhã deste sábado (07) o elenco que defenderá a camisa do colorado na próxima temporada. Entre os contratados, destaque para o retorno do zagueiro Andreson, que defendeu o time em 2015 e, após uma temporada fora do estado, retorna ao clube este ano para reforçar o grupo que também disputará o Estadual sul-mato-grossense e a Copa do Brasil.



Entre as novidades apresentadas estão os laterais Cafu e Lucas Paulista, o atacante Lucas Cassiano, que estava na Aparecidense-GO, o atacante Washington, o meia Rodrigo Ost, que estava jogando na Tailândia, e o goleiro Aranha, ex-Aquidauanense e que jogou a Série B pelo Moreninhas.



Jogadores como o zagueiros David, o volante Quirino e o goleiro Martins, que se destacaram em 2016, seguem no time. Para o treinador do Colarado, os nomes contratados faz crescer ainda mais a expectativa do time. “Nós temos um grupo coeso, um grupo bom, apesar de termos começado os trabalhos um pouco mais tarde, eu tenho certeza que os profissionais que estão aqui são bem capacitados e nós vamos dar conta mdo recado”, comentou Márcio.





Anderson Ramos/Capital News Márcio Bittencourt é o novo técnico do Comercial

Vale lembrar que Márcio Bittencourt, novo técnico do Colorado, iniciou sua carreira como treinador no ano de 2005 no comando de um dos maiores times paulistas, o Corinthians - clube pelo qual também se destacou como jogador. Márcio também já esteve à frente de times como Fortaleza-CE, Náutico-PE, Santa Cruz-PE e Volta Redonda-RJ. No ano passado trabalhou no Icasa-CE, Atlético Sorocaba-SP e Batatais-SP.



A estreia do Comercial no Campeonato Estadual será no dia 29 de janeiro contra o Novoperário, no Estádio Morenão, em Campo Grande, caso as obras no local tenham terminado. Na primeira fase do campeonato o time enfrenta ainda o União/ABC, Operário, Coxim e Serc.



Já na Copa do Brasil, com início previsto para fevereiro, o Colorado jogará contra o Joinville-SC em partida única que acontecerá em Campo Grande.



Série D

O calendário de jogos do Comercial este ano conta com disputas em três campeonatos: Estadual, Copa do Brasil e Brasileiro Série D, sendo este último o maior objetivo do time em 2017, de acordo com a comissão técnica e diretoria.





Anderson Ramos/Capital News

“Estamos inaugurando uma nova fase, trazendo jogadores e técnico de fora, e nosso objetivo maior é o acesso série C, afirmou Válter Mangini, presidente do Colorado. “Vamos disputar o estadual para ganhar o título, como todo ano o comercial disputa, nos últimos anos foi campeão e vice-campeão, vamos continuar nessa meta, mas o objetivo maior esse ano é o acesso para a série C”, completou.



Para ajudar no desempenho nos jogos nessa temporada, Márcio disse ainda estar preparado para enfrentar este desáfio. “Levantamos jogos passados no campeonato, temos visto jogo a jogo, e a gente espera que esse ano a gente possa fazer uma grande campanha. A visibilidade é a série C, mas pode ter certeza que a gente vai sempre estar em busca dos objetivos”.



Vinte jogadores já estão no elenco do Colorado para este ano. Mas, nos próximos dias, pelo menos mais três reforços devem ser contratados.



Relação Completa dos atletas contrados pelo Comercial:

Goleiros – Martins, Aranha e Zé Augusto.

Laterais – Cafú, Lucas Paulista e Cristian.

Zagueiros – Fernando, Andresson, David e Waltão.

Volantes – Leno, Quirino, Fagner e Nick.

Meio Campo – Rodrigo e Renam.

Atacantes – Jesus, Erick, Julio Cesar e Lucas.