Comercial apresenta elenco e marca amistoso no Mato Grosso

Foto: Divulgação/ECC Paulo Telles com Salomão, Kasado e Guilherme, reforços colorados para o Brasileiro.

O Comercial disputa a Série D do Campeonato Brasileiro pela terceira vez seguida e, como não conseguiu a vaga para 2018, é a última oportunidade de garantir o acesso para a terceira divisão nacional, já que nos anos anteriores parou na primeira fase. Para isso, reforçou o elenco que disputou o Campeonato Estadual e apresenta todo o grupo nesta terça (9), às 15h, na Sede do Colorado.

Dos jogadores que já estavam no clube e jogaram o Sul-Mato-Grossense, caindo nas quartas de final, poucos restaram. Seguem apenas o goleiro Jeferson, o lateral Murilo Ceará, os volantes Roger, Leno e Quirino, o meia Rodrigo Ost e os atacantes Erick e Luís Ricardo.



Para o Brasileiro, o técnico Válter Ferreira conta com opções diferentes. Alguns chegam ao Colorado após disputar o Estadual por outras equipes, casos do goleiro Renan, da Serc, do zagueiro Jaime, do Ivinhema e do lateral Salomão e atacante Guilherme, ambos vindos do Águia Negra.



Outros jogadores chegam após disputar campeonatos regionais pelo Brasil. Principalmente do interior paulista e gaúcho. Nesta lista estão o goleiro Guilherme, os zagueiros Pirulito, Xandão e Andrezão, os laterais Viana e Miza Almeida, os meias Adriano, Kasado, Pará e Kaio Dias e ainda os atacantes Nathan e Bruno Nunes.



Amistoso

Como o Comercial estreia no Brasileiro apenas no dia 21, às 16h, contra o Sinop-MT, no Estádio Morenão, a diretoria aproveita o próximo domingo para jogar a única partida preparatória antes do campeonato. O adversário do amistoso será o União Rondonópolis-MT, no domingo (14), às 18h, no Estádio Luthero Lopes.



O Colorado está no Grupo A10 que, além do Sinop, é formado ainda pelo Anápolis-GO e Ceilândia-DF. Os times jogam em turno e returno a primeira fase e, após os seis jogos, os dois primeiros avançam para a segunda fase, já com confrontos eliminatórios.