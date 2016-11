Comercial anuncia Paulo Telles como gerente de futebol para 2017

O Comercial buscou em um ex-adversário o nome para dirigir o futebol na próxima temporada. Paulo Telles, ex-treinador e ainda vice-presidente do Cene, foi anunciado nesta quinta-feira (24) como gerente de futebol colorado e terá a missão de montar uma equipe competitiva para disputar o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro. O Cene está afastado do futebol profissional desde a queda para a segunda divisão em 2015.

Deurico/Arquivo Capital News Paulo Telles

A negociação com o novo dirigente colorado se desenrolou durante a semana e foi concluída nesta quinta, com o acordo. "Conversei com presidente hoje [quinta], ele me mostrou o organograma do time, o projeto, a restruturação que o Comercial tem realizado nos últimos anos, isso mostra que colorado é um time organizado, assim como os grandes clubes brasileiros. O que nos motivou neste projeto é a projeção que o clube quer, esta profissionalizando todos os setores, cada departamento, isso demonstra a grandeza do Comercial. E o resultado vem com isso", comentou Telles após aceitar o convite do presidente comercialino, Valter Mangini.



No Cene, Paulo Telles participou das seis conquistas estaduais do time amarelo, dois vices e das campanhas na Copa do Brasil e nas Séries C e D do Brasileiro e agora espera usar essa experiência no Colorado, começando pelo próximo estadual, que começa no final de janeiro.



O dirigente chega confiante e fala em recuperar o título conquistado em 2015, mas que escapou neste ano. “Acredito que vamos conquistar nossas metas e objetivos. Retomar a hegemonia, o titulo perdido em 2016 e buscar o acesso à Serie C [Brasileiro] ano que vem. Respeitamos os adversários, mas esses são nossos objetivos para 2017”, afirma.



No Campeonato Estadual, o Comercial enfrenta na primeira fase os rivais Operário e Novoperário, Serc, Costa Rica e uma das equipes que subirem na Série B.