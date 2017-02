Comerário marca rodada do fim de semana do Campeonato Estadual

Anderson Ramos/Capital News Primeiro clássico entre Operário e Comercial ocorre neste domingo (19)

O Campeonato Estadual chega neste fim de semana na rodada mais esperada da fase de classificação com o primeiro clássico entre Operário e Comercial do ano, o confronto mais tradicional da competição. O Comerário, neste domingo, às 16h, é válido pela quarta rodada do Grupo A e pode até valer a liderança da chave, por enquanto com o Galo, dono de seis dos nove pontos que disputou. O Colorado conquistou quatro, está em terceiro e em busca de recuperação após dois jogos sem vitórias no Estadual e desclassificação na Copa do Brasil.



O confronto volta ao Estádio Morenão após seis anos ausente por diversos motivos. Primeiro o rebaixamento e afastamento do Operário dos campeonatos profissionais entre 2011 e 2015. Em 2016, dois jogos aconteceram pelo Estadual, mas no Estádio Jacques da Luz, já que o Morenão estava interditado pelo ministério Público Estadual (MPE). No último jogo no local, em 2011, o placar foi 2 a 2, empate que se repetiram nas partidas do ano passado.



Aliás, a igualdade é o resultado que mais aconteceu entre os dois clubes. Nos 185 jogos já disputados entre eles, contando inclusive as partidas antes da era profissional, não teve vencedor em 69 jogos. Nas partidas em que houve um ganhador, a vantagem do Operário é considerável, com 68 vitórias contra 48 do Comercial.



Uns vão, outros chegam

Em campo, os problemas dos técnicos são diferentes. O Comercial venceu o primeiro jogo no Estadual, depois foi surpreendido pela Serc e empatou com o União/ABC. Na sequência, foi eliminado da Copa do Brasil ao ser derrotado pelo Joinville-SC por 1 a 0, mas nesse, foi melhor que o adversário e, mesmo com o resultado, saiu de campo aplaudido pelo torcedor.



O gesto deu força ao técnico Márcio Bittencourt e, junto com a diretoria, optaram por mexer no elenco. Foram dispensados o goleiro Aranha, o zagueiro Walter, o meia Renan, o volante Rafael Ricardo e o meia-atacante Lucas Freire, todos reservas. Entre os titulares, saíram o lateral Cafu e o atacante Julio César. Para compensar, chegam o goleiro Jéferson, 26 anos, que estava no Dom Bosco-MT e o atacante Luiz Ricardo, 27 anos, vindo do Metropolitano-SC e com passagens por diversos clubes do interior paulista.



Disparar

No lado do Operário, a derrota para o Costa Rica na última rodada foi bem assimilada. O time segue líder isolado e o resultado positivo no clássico pode fazer a liderança ficar ainda mais folgada. Celso Rodrigues deve manter a mesma formação básica dos primeiros jogos, mas Kauhan, atacante contratado a pedido do treinador, pode aparecer entre os titulares.



A diretoria operariana, mandante do jogo, colocou ingressos à venda em diversos pontos da Capital. Os preços variam entre R$ 40 as cadeiras vermelhas, R$ 30 cadeiras azuis e amarelas e R$ 20 arquibancadas. Mulheres pagam meio ingresso em todos os setores e crianças até 12 anos acompanhadas não pagam.



Os ingressos estão à venda na Conveniência Cerv Já, avenida Afonso Pena, 3799,

Relojoaria Seiko, na Praça Ary Coelho, Padaria Toscano na avenida Cel. Antonino, 619 e no Box do Gordinho do Mercadão Municipal.



O Comerário terá arbitragem de Paulo Henrique Vollkopf, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Leandro dos Santos Ruberdo.