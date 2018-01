Comecial perde para Atlântico e está fora da Copa São Paulo

Reprodução/TV FPF Comercial deixou vaga escapar com derrota para o lanterna Atlântico

A primeira fase da Copa São Paulo Júnior termina mais uma vez sem clubes de Mato Grosso do Sul classificados. Neta terça-feira (9), o Comercial começou a terceira rodada da primeira fase classificado e, no fim, ficou sem a vaga. Contra o Atlântico-BA, foi derrotado por 1 a 0 e depois viu a possibilidade de avançar virar pó com o empate em 1 a 1 entre Coritiba-PR e Elosport-SP, que classificou as duas equipes.



Após as três rodadas, o Coritiba fez cinco pontos e avança com a primeira posição. Elosport e Comercial somaram quatro pontos cada, mas o time paulista se classifica por ter um gol a mais no saldo. O Atlântico, com três pontos, terminou na última posição.



Com a bola rolando o Comercial não foi sombra do time que segurou o Coritiba e depois venceu o Elosport. Lanterna da chave sem possibilidade de classificação, o Atlântico parecia que lutava por vaga e tomou a iniciativa do jogo, deixando para o Colorado os contra-ataques que quase resultaram em gols ainda no primeiro tempo em três oportunidades com Lucas, Kerman e Neguinho, todas desperdiçadas.



No segundo tempo a defesa comercialina vacilou logo no primeiro lance. Na saída, os jogadores do Atlântico optaram por jogada ensaiada e, em um cruzamento da esquerda, Broca apareceu no meio dos zagueiros para marcar em incríveis 12 segundos de jogo. A desvantagem foi fatal para os jogadores do Comercial que não conseguiram mais ameaçar o adversário, abusando das bolas aéreas na área adversária, sem sucesso. Os baianos até poderiam ampliar, mas o placar de 1 a 0 segui até o fim do jogo.